Citiți joi în ZdG: Moartea Liudmilei Vartic și tăcerea soțului ei – de la o tentativă de suicid neelucidată la ultimul bilet de adio și Ora dosarelor – oamenii lui Plahotniuc, între condamnări și libertate

Într-o nouă ediție a ziarului tipărit, ZdG a documentat circumstanțele decesului Liudmilei Vartic, fostă educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești și mamă a două fetițe, care a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut de la etajul 11 al unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa. ZdG a discutat cu mai multe persoane care au cunoscut-o. Ce spun acestea despre caz și despre Dmitri Vartic, soțul Liudmilei Vartic și vicepreședintele raionului Hîncești, acuzat în spațiul public că și-ar fi abuzat partenera, aflați în rubrica Reporter Special.

În timp ce unii acoliți ai oligarhului Vladimir Plahotniuc își ispășesc deja pedeapsa, având condamnări pronunțate în prima instanță, alți oameni din anturajul acestuia, deși au sau au avut dosare penale, trăiesc sau muncesc în țară sau peste hotare fără să aibă probleme cu justiția. Aflați cine sunt aceștia în rubrica Anchetă.

În doar câteva săptămâni, benzina și motorina s-au scumpit semnificativ, în timp ce autoritățile au declarat stare de alertă în sectorul energetic. Care sunt motivele creșterii rapide a prețurilor la carburanți din ultimele zile și ce spun autoritățile și experții consultați de ZdG despre scumpiri, aflați în rubrica Realitatea.

Valeriu Chiveri, viceprim-ministru pentru Reintegrare, a vorbit, în cadrul Podcastului ZdCe, despre „integrarea europeană și reintegrarea țării”, despre cum ar putea ajunge limba română în toate școlile din regiunea transnistreană și care sunt rezultatele reuniunii în formatul 1 plus 1, care s-a desfășurat la Tiraspol pe 26 februarie. Interviul îl găsiți la rubrica Exclusiv.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a noua ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Curtea Contituțională a refuzat să suspende legea care a promis numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor/ Râul Nistru – contaminat: Bălțenii au rămas fără apă/ Dosarul în care fostul angajat al Parlamentului, Ion Creangă, este învinuit de trădare de patrie, întors la punctul inițial. Detalii despre judecătorul care a preluat examinarea după demisia Arinei Ialanji

OPINII:

Alina Radu: Cu ce ieșim din CSI? Dacă nu intram, eram în UE?

EDITORIALE:

Olga Bulat: Tăcerea care costă vieți

ANCHETĂ: Ora dosarelor: oamenii lui Plahotniuc, între condamnări și libertate

REALITATEA: De ce cresc constant prețurile la carburanți în R. Moldova?

TRĂIND DE GARDĂ: La 17 ani – pe frontul de la Nistru: povestea singurului combatant din România care a luptat în războiul din 1992

VIAȚA REDACȚIEI: Un grup de jurnaliști din Estonia, în vizită la ZdG/ Unde pot apela femeile care sunt victime ale abuzului? Datele de contact ale instituțiilor care pot oferi ajutor

CITITORUL DE GARDĂ: Orfan pentru totdeauna: istoria unui om rămas fără acte și fără drepturi în R. Moldova

REPORTER SPECIAL: Moartea Liudmilei Vartic și tăcerea soțului ei: de la o tentativă de suicid neelucidată la ultimul bilet de adio

EXCLUSIV: „Regiunea transnistreană este tot mai dependentă de R. Moldova, de malul drept”. Interviu cu Valeriu Chiveri, viceprim-ministru pentru Reintegrare

ȘTIINȚA DE LA X LA Z: Primele computere au fost femei

ZdGust: Inteligența artificială face temele elevilor: unde se termină ajutorul și când încep problemele?

OAMENI: Iurie Colesnic: inginerul care a reconstruit istoria din arhive