Citiți joi în ZdG: Harta rețelei „Șor” din teritoriu: 22 anchetați penal, 9 condamnați, 2 arestați și Finanțatorii partidelor

ZdG vă prezintă, în cea de-a 41-a ediție din acest an, harta rețelei „Șor” din teritoriu. În urma protestelor organizate contra cost în 2022, 22 dintre președinții oficiilor teritoriale ale fostului partid „Șor” au ajuns în vizorul Procuraturii Anticorupție. ZdG a analizat sentințele, iar la rubrica Corupția explicată aflați care este soarta președinților oficiilor teritoriale.

În această ediție, Ziarul de Gardă a analizat finanțatorii Blocului „Patriotic”, ai Partidului Nostru și ai Partidului „Democrația Acasă” în campania pentru scrutinul din 28 septembrie. Care au fost susținătorii financiari ai concurenților electorali și cât de generoși au fost aceștia, aflați la rubrica Anchetă.

Alexandru Munteanu a prezentat, marți, 28 octombrie, echipa guvernamentală cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. La rubrica Actual găsiți numele miniștrilor, precum și detalii despre studiile și activitatea profesională a acestora.

ZdG a discutat cu locuitorii raionului Ialoveni, care, repetat, au creditat un partid proeuropean, PAS, cu cele mai multe voturi, pentru a le oferi oamenilor posibilitatea de a se adresa direct guvernanților. Ce au spus localnicii, citiți la rubrica Reporter Special.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 41-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Dominată de bărbați și cu 8 miniștri din fostul Executiv: cine face parte din echipa guvernamentală a lui Alexandru Munteanu

OPINII:

Alina Radu: O lună postelectorală a trecut. Au mai rămas 47

EDITORIALE:

Olga Bulat: Democrația moare acolo unde un cântec devine crimă

ANCHETĂ: Finanțatorii partidelor: Blocul „Patriotic” s-a bazat pe resursele socialiștilor, Partidul Nostru – pe donațiile candidaților și afaceriștilor, iar Partidul lui Costiuc – pe donații modeste

CORUPȚIA EXPLICATĂ: Soarta președinților oficiilor teritoriale ale fostului partid „Șor”, care ar fi plătit protestatarii de la manifestațiile masive din 2022: nouă au fost condamnați și doar doi – arestați

TRĂIND DE GARDĂ: Apă potabilă pentru locuitorii din Selemet, datorită donațiilor făcute în memoria unui tânăr din sat: „Visul lui era simplu: să lase ceva în urmă care să folosească oamenilor. Nu pentru faimă, ci pentru sens”

REALITATEA: Scandal la Coșnița. Mai mulți localnici se opun deschiderii unei cariere de nisip și prundiș. Compania care ar urma să execute lucrările a fost fondată în 2016 de directorul S.A. „Metalferos”, fost lider PAS la Dubăsari

CITITORUL DE GARDĂ: Cine îl poate ajuta pe Vili?/ Lista celor 101 deputați aleși în Parlamentul de legislatura a XII-a al R. Moldova

REPORTER SPECIAL: Din raionul cu „alegător ideal proeuropean”: „Cu «Hai, vă rog, nu furați» nu merge” vs. „Noi am trăit în întuneric, vrem în lumină”

EXCLUSIV: Cine decide componența Guvernului, care este influența președintei Maia Sandu în PAS și ce promite partidul de guvernare în noul său mandat. Interviu cu Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate

ABILITARE: Dreptul la muncă pentru persoanele cu dizabilități: cum sunt sprijinite în procesul de angajare

PREGĂTIȚI DE ȘCOALĂ: Adaptare, sprijin și colaborare – rețeta succesului pentru un an școlar echilibrat: „Aveți încredere în copilul vostru și nu vă temeți să cereți sprijin”

UE pe înțelesul mEU: Germania: lecțiile unui sistem social construit pe sprijin și integrare

OAMENI: De la București la Cahul: scriitorul Cezar Paul-Bădescu a ajuns la elevii din satul Roșu