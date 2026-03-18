Citiți joi în ZdG: Criza ecologică de pe Nistru – „pete de petrol de 30 de metri”, bombardamentul Rusiei și cum România a ajutat R. Moldova și Un dosar „răfuială”? Un angajat CNA care investighează foștii colegi

În contextul crizei ecologice de pe Nistru și al stării de alertă de mediu instituită de Guvern, ZdG a mers la Soroca, unde, la 16 martie, a fost sistată livrarea apei pe mai multe străzi, dar și în satul Cureșnița, unde au fost instalate baraje de protecție pe Nistru. Ce spun localnicii despre situația de criză, dar și cum evaluează experții acțiunile întreprinse de autorități pentru soluționarea problemei ecologice, aflați din materialul publicat la rubrica Reporter Special, într-o nouă ediție tipărită a Ziarului de Gardă.

La rubrica Dosar, citiți despre cazul unui fost angajat al Penitenciarului nr. 6 din Soroca, în prezent ofițer în cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA), oficiul Nord, implicat în investigarea unui dosar de corupție care îi vizează pe foștii săi șefi și colegi. Persoanele vizate susțin însă că inițierea dosarului ar reprezenta o răzbunare din partea acestuia. ZdG a analizat cazul și vă prezintă cele mai importante detalii în rubrică.

Tot în această ediție, ZdG a discutat cu Radu Vrabie, directorul Serviciului Vamal, despre cazurile de corupție de la vamă și măsurile de prevenire și combatere a acesteia. Radu Vrabie a vorbit și despre cazul Iurie Gorea și cel al camionului cu arme din Ucraina, capturat în România, la ieșirea din R. Moldova.

La rubrica Război, găsiți crâmpeie din viața combatantelor Liza și Kara, în vârstă de 19 și, respectiv, 26 de ani, căzute la datorie în războiul din Ucraina, după ce o rachetă a lovit adăpostul lor.

ACTUAL: Zi importantă la Bruxelles pentru R. Moldova: au fost lansate negocierile tehnice pe toate capitolele de aderare la UE, iar țara a primit încă 189 de milioane de euro/ Dronă cu explozibil depistată pe un câmp din satul Tudora/ Primarul de Căușeni, reținut într-un dosar de corupție

OPINII:

Alina Radu: Nistrul, poluat cu petrol și dezinformare rusească

EDITORIALE:

Aneta Grosu: „Rostul” morții Liudmilei Vartic

DOSAR: Un dosar „răfuială”? O plângere penală pe care persoana susține că nu a depus-o, o acuzație de depoziții sub presiune și un angajat CNA care investighează foștii colegi

MAREA CORUPȚIE: Dosarul „Kuliok”, reluat la CSJ cu audierea martorilor apărării, dar fără inculpatul Igor Dodon: foști deputați socialiști și un ex-consilier prezidențial au depus mărturii în instanță

TRĂIND DE GARDĂ: Moartea Liudmilei Vartic, examinată drept „violență în familie cu determinare la sinucidere”. Primele declarații ale familiei victimei

VIAȚA REDACȚIEI: Un articol care a schimbat un destin: familia Banu din Mihăileni își păstrează locuința „Nu-mi vine a crede că un ziar a putut fi atât de insistent până la capăt”/ „Am înțeles că, într-adevăr, puterea ZdG este mare”/ Despre pensiile migranților

IMPACT: O clădire despre care ZdG a scris că a fost construită fără acte pe terenul statului ar putea fi demolată. INST a amendat cu 50 de mii de lei compania care deține imobilul

REPORTER SPECIAL: Criza ecologică de pe Nistru: „pete de petrol de 30 de metri”, bombardamentul Rusiei și cum România a ajutat (din nou) R. Moldova

EXCLUSIV: Despre corupția la vamă, contrabandă și trafic de arme. Interviu cu Radu Vrabie, directorul Serviciului Vamal

PRIETENA MEA: Ce trebuie să știe părinții despre sindromul Down: explicațiile unei doctorițe specialiste în genetică

ZdGust: „Frica nu e respect. Un copil lovit nu învață «de ce» a greșit, învață neputința, frica, insecuritatea și suferința”

RĂZBOI: „Soțul a murit cu o zi înaintea ei”. File din viața combatantelor Liza și Kara, căzute la datorie

OAMENI: Valentina Tacu: „Mugurașii” migrează, cresc, devin flori, semințe, apoi iarăși mugurași, flori, semințe