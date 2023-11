Citiți joi în ZdG: Anunț istoric al Comisiei Europene: Se recomandă țărilor UE deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova și Cum au votat orheienii fără Șansă și Șor în buletinele de vot

În cea de-a 42-a ediție a Ziarului de Gardă, din 9 noiembrie, găsiți la rubrica ACTUAL anunțul istoric al Comisiei Europene (CE) de a recomanda deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, dar și care sunt principalele constatări ale Raportul CE pentru anul 2023 privind R. Moldova. Tot în această ediție, aflați toate amănuntele și subtilitățile alegerilor locale generale 2023. Citiți cum au votat orheienii fără Șansă și Șor în buletinele de vot, la rubrica REPORTAJ, și aflați care sunt partidele care au avut cele mai mari cheltuieli pentru primul tur al alegerilor locale, la rubrica DOSAR.

În această ediție de joi, la rubrica DOSAR, aflați cum s-au descurcat la alegerile locale alți primari „eroi” ai articolelor ZdG și citiți care dintre aceștia au pierdut sau câștigat alegerile locale generale, dar și care vor lupta în turul doi pentru a-și păstra mandatele.

Sinteza lunii octombrie o găsiți la rubrica VIAȚA REDACȚIEI, unde veți putea citi care a fost impactul subiectelor investigate asupra candidaților sau politicienilor controversați, cum ar fi în cazul candidatului PAS la funcția de primar, Dionisie Rusu, despre care ZdG a scris recent, care a fost retras din cursa electorală.

La rubrica REPORTER SPECIAL, ZdG prezintă mărturiile unor profesori care au fost hărțuiți de elevi și părinți. Cazurile de hărțuire a cadrelor didactice sunt deseori „trecute sub tăcere, pentru că nici chiar pedagogii nu acceptă dezvăluirea lor, în condițiile în care în R. Moldova nu există legi care să-i apere (…). Pe parcursul acestui an, din cauza violențelor la care au fost supuși, 10 pedagogi și-au dat demisia”.

„La început făceam vin pentru consum propriu, iar începând cu 2018 am început să îmbuteliez în sticle. Acolo, în Italia, am văzut procesele de fermentare, de la cules și până la tăiatul în uscat. Astfel, de cinci ani ne ocupăm nemijlocit numai de prepararea vinurilor. Este greu de făcut, dar este foarte bun. După ce am obținut medalia de argint (la o expoziție în Elveția, n.r.), vin cu camionul să mi-l ia din depozit”. La rubrica VIAȚA SATULUI, aveți ocazia să-l cunoașteți pe Anatolie Dumitraș, care din medic veterinar s-a transformat într-un vinificator de succes, cu o dedicație și o pasiune aprinsă pentru munca sa.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 42-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Anunț istoric din partea Comisiei Europene: Se recomandă țărilor UE deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova/ Avionul miliardarului rus Abramovici, în care se vehiculează că s-ar fi aflat oligarhul fugar Ilan Șor, ar fi aterizat la Moscova/ Rosian Vasiloi și-a dat demisia din funcția de șef al Poliției de Frontieră

DOSAR: Primarul care și-a construit din bani publici drum până la poartă pleacă din funcție după 16 ani/ Campanie electorală de milioane de lei/ De ce candidata lui Șor de la Bălți și candidații Partidului „Șansă” au fost excluși din cursa electorală?

TRĂIND DE GARDĂ: „Viitorul? Eu îl văd tragic, dar pe de altă parte, oleacă și merităm”. De vorbă cu un pensionar de 84 de ani căruia îi pasă de soarta R. Moldova și care le dedică poezii politicienilor pentru a „exprima durerea pe care o au oamenii simpli”

REALITATEA: Statistica alegerilor locale: PAS obține cele mai multe mandate de primari și consilieri, dar nu câștigă funcția de primar în niciun municipiu

VIAȚA REDACȚIEI: Cum a fost luna octombrie pentru redacția ZdG

CITITORUL DE GARDĂ: Furt de soia la Șirăuți. Cine și cum investighează?

REPORTER SPECIAL: Hărțuirea cadrelor didactice. Mărturii și statistici

REPORTAJ: Cum au votat orheienii fără Șansă și Șor în buletinele de vot: „Ne-au dat fițuici, avem agenți care ne informează” vs. „Mi-e rușine de orheienii mei”

UTIL: Criza energetică: care au fost prețurile la energia electrică și gazele naturale în prima jumătate a anului 2023 în diferite țări din Europa

VIAȚA SATULUI: Istoria de succes a unui medic veterinar din Vadul-Leca – a devenit ctitorul unor vinuri personalizate premiate la nivel internațional

WEEKEND: Eveniment în premieră la Chișinău – Gala Corneliu Coposu/ Refugiatele din Ucraina și-au consolidat eforturile pentru a sprijini femeile aflate în situații de risc

OPINII:

Petru Grozavu: Ar putea Șor să cumpere R. Moldova?

EDITORIAL:

Aneta Grosu: 9 noiembrie 1989. Axa Berlin – Chișinău

Alina Radu: Alegerea dintre clone proaste și primari buni