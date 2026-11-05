Circulația rutieră pe o sradă din sectorul Buiucani va fi suspendată parțial până la sfârșitul anului

Circulația rutieră pe strada Drumul Taberei din capitală, sectorul de drum aferent blocului de locuințe situat pe strada Vasile Lupu 59, este suspendată parțial până la sfârșitul anului, anunță Poliția joi, 5 noiembrie.

„Restricțiile sunt instituite în baza dispoziției Primăriei Chișinău, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de reparație, până la 31 decembrie”, a precizat Poliția.

În acest context, oamenii legii îndeamnă participanții la trafic să manifeste prudență la deplasarea prin zonă și să respecte indicatoarele rutiere temporare.