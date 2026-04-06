Circa 48,24% din energia electrică achiziționată de Energocom în luna martie a provenit de la producătorii locali

În luna martie, S.A. „Energocom” a achiziționat un volum total de 381 513 de MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din import, la un preț mediu ponderat de 130,75 euro/MWh, cu șapte euro mai mult decât în luna februarie.

Conform unui comunicat, din întregul volum, 51,76% a fost acoperit din importuri, iar 48,24% a provenit de la producătorii locali.

Totodată, din totalul achizițiilor, 46,33% au fost realizate prin contracte bilaterale cu furnizori și producători din România și Ucraina, iar restul 5,43% au fost procurate de pe Piața pentru ziua următoare (PZU).

„Precizăm că aceste costuri de achiziție nu includ taxele și cheltuielile aferente transportului, rezervării de capacitate și altor costuri logistice”, a adăugat Energocom

Sursa: Energocom / Facebook

În februarie, S.A. „Energocom” a achiziționat un volum total de 420 508 de MWh de energie electrică, provenită din surse interne și din import. Prețul mediu ponderat al energiei procurate a constituit 123,80 euro/MWh.