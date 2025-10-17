Circa 43,56 miliarde de lei a adus Serviciul Vamal la bugetul de stat în ultimul an, declară directorul instituției. „Fiecare leu colectat înseamnă respectarea legii”

În perioada septembrie 2024 – octombrie 2025, Serviciul Vamal a virat la bugetul de stat 43,56 miliarde lei, dintre care 29,8 miliarde lei în primele nouă luni ale anului curent – cu 7,1% mai mult față de perioada similară din 2024. Structura acestor sume include: TVA la import – 19,97 miliarde lei (+8%), accize – 7,82 miliarde lei (+14,8%) și taxe vamale – 1,94 miliarde lei (+10,3%).

Datele au fost prezentate astăzi, 17 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate de directorul Serviciului Vamal (SV), Alexandru Iacub, se arată în comunicatul de presă emis de SV.

„Fiecare leu colectat înseamnă respectarea legii și consolidarea încrederii între stat și contribuabil”, a subliniat directorul Serviciului Vamal.

Potrivit SV, „controlul ulterior” a înregistrat o rată de eficiență de 96,39%, iar în urma verificărilor au fost stabilite obligații suplimentare de 83,6 milioane lei, din care 44,3 milioane lei au fost deja încasate la buget. Controlul valorii în vamă a adus suplimentar 719,4 milioane lei.

Conform raportului, pe dimensiunea integrității instituționale, au fost aplicate 183 sancțiuni disciplinare, 130 anchete de serviciu și 4 destituiri.

„La capitolul combaterea contrabandei și a fraudelor vamale, în perioada analizată au fost pornite 132 cauze penale, valoarea bunurilor implicate depășind 52 milioane lei, iar 23,1 kg de droguri au fost ridicate în cadrul acțiunilor comune cu alte autorități de drept. Totodată, directorul Alexandru Iacub a evidențiat progresele pe dimensiunea integrării europene și digitalizării. Republica Moldova urmează să adere, la 1 noiembrie 2025, la Convenția privind regimul de tranzit comun (NCTS), devenind parte a rețelei vamale europene. Sistemele electronice ale autorității sunt pe deplin operaționale: toate autorizațiile sunt emise în format digital, iar cetățenii pot declara online trimiterile poștale internaționale”, se arată în comunicatul de presă.

Sursa citată scrie că în planul cooperării externe, au fost desfășurate 17 operațiuni internaționale și peste 100 de reuniuni cu parteneri străini, inclusiv ședința trilaterală Moldova–România–Ucraina, desfășurată la Chișinău.