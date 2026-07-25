Circa 300 de victime, înșelate de o agenție de turism. Numele administratoarei plasate în arest pentru 30 de zile

Maria Munteanu, în vârstă de 25 de ani, este administratoarea agenției de turism Travel Express, acuzată că a înșelat sute de clienți cu vacanțe fictive în Turcia. Aceasta a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri, 24 iulie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, potrivit Moldova 1.

Potrivit procurorilor, în perioada aprilie 2026 – iulie 2026, făptuitoarea, în calitate de administratoare a unei agenții de turism din Chișinău, a înșelat mai multe persoane, obținând de la acestea mijloace bănești sub pretextul comercializării unor pachete turistice avantajoase pentru odihnă în Turcia, la prețuri atractive, încasând banii în numerar, fără a executa promisiunile sale.

În unul dintre episoadele investigate, învinuita a promis unei femei care achitase peste 120 000 de lei, pachet turistic pentru ea și familia sa într-un hotel de 5 stele din Kemer, Turcia, în perioada 22-29 iulie 2026, însă nu și-a onorat obligațiile.

Anchetatorii sunt în curs de stabilire a prejudiciului total cauzat victimelor. Numărul acestora, potrivit informațiilor preliminare ar atinge 300 de persoane, mai informează Procuratura Generală.