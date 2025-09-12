Circa 15 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului 2025, dintre care aproape 5 mii de șomeri

De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 15 022 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 4954 șomeri (33%) și 493 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioadă determinată până la 3 luni, se arată într-un comunicat de presă emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Din cele 15022 persoane plasate în câmpul muncii, 6665 sunt femei (44,4%), 2460 – persoane cu vârsta 55 ani și peste (16,4%), 180 persoane cu dizabilități și 104 migranți reveniți de peste hotare.

Din cei 4954 șomeri plasați în câmpul muncii, 2630 sunt femei (53,1%), 3037 – locuitori din mediul rural (61,3%), 1483 tineri 16-35 ani (29,9%), 840 persoane cu vârsta de 55-63 ani (17%), 180 persoane cu dizabilități, 93 migranți reveniți de peste hotare și 50 persoane de etnie romă.

Aceste persoane s-au angajat în diverse domenii economice, precum: 31,7% – alte activități de servicii colective, sociale și personale; 14,7% – industrie; 13% – agricultură; 11,3% – comerț cu ridicata și cu amănuntul, 10% – construcții; 4,9% – administrație publică; 4,3% – învățământ; 4% – sănătate și asistență socială, 1,6% – transporturi, depozitare și comunicații etc.