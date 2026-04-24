Cinci persoane condamnate pentru corupere electorală la Dondușeni: au mituit alegătorii cu produse alimentare pentru ca aceștia să voteze opțiunea „NU” la referendumul din 2024

Patru femei și un bărbat din nordul țării au fost condamnați pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor, anunță vineri, 24 aprilie, Procuratura Generală (PG).

Judecătoria Drochia a pronunțat sentința prin care patru inculpați au fost sancționați cu amendă în mărime de 45 000 de lei, iar o femeie a fost sancționată cu 50 000 lei amendă.

Potrivit portalului instanțelor consultat de Ziarul de Gardă, numele acestora este Cristina Crudu, Marina Miron, Natalia Șachirianova, Tatiana Șachirianova și Anatolii Belinschii.

Potrivit probelor, în perioada electorală din anul 2024, una din inculpate, fiind președinta a organizației teritoriale Dondușeni a blocului politic „Victorie – Pobeda”, împreună cu alți patru activiști și susținători ai blocului, a întreprins acțiuni ilegale în vederea coruperii voturilor alegătorilor din raion, în cadrul Referendumului republican din 20 octombrie 2024.

„Astfel, pe 19 septembrie 2024, întru realizarea scopului infracțional de corupere electorală, în incinta unei săli de ceremonii din orașul Dondușeni, s-a organizat o ședință a simpatizanților blocului la care au participat în jur de 250 de persoane. Prin diferite metode de manipulări psihologice, s-a urmărit inocularea opiniilor și ideilor, astfel încât, persoanele participante la ședință, să acționeze potrivit voinței făptuitorilor în cadrul Referendumului și anume exprimarea votului cu opțiunea «NU»”, a precizat PG.

În continuare, simpatizanților care au participat la ședință, li s-a oferit câte o geantă cu inscripția denumirii blocului, în care se aflau produse alimentare (un borcan cu miere, un pachet cu ceai și ruladă).



În cadrul urmăririi penale, în scopul asigurării executării pedepsei sub formă de amendă, au fost puse sub sechestru bunuri imobile ce aparțin inculpaților, sub formă de: 7 terenuri agricole, un apartament și o casă de locuit.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Nord.