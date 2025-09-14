Cheltuielile familiei președintei Maia Sandu pentru vizita la Vatican au fost acoperite din bugetul propriu, anunță Președinția

Costurile vizitei la Vatican a familiei președintei Maia Sandu au fost acoperite integral din bugetul propriu, a precizat purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov. Pe 12 septembrie, Maia Sandu a fost în vizită la Vatican, însoțită de sora și mama ei.

Pe 13 septembrie, în urma vizitei președintei la Vatican, purtătorul de cuvânt al Președinției a dezmințit informațiile precum că vizita mamei și a surorii Maiei Sandu, prezente la Vatican, ar fi fost achitate din bugetul de stat.

„Pe unele canale de Telegram au apărut speculații false despre cheltuielile familiei Președintei Maia Sandu cu ocazia vizitei la Vatican. Vreau să fie limpede pentru toată lumea: toate costurile au fost acoperite integral de familia Președintei. Este important să nu dăm curs manipulărilor și să fim atenți la sursele din care ne informăm”, a scris Președinția.

Președinta Maia Sandu s-a întâlnit vineri, 12 septembrie, cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican, acolo unde au discutat despre „pace, despre credința și despre drumul R. Moldova spre o viață mai bună”. Alături de Maia Sandu au fost prezente mama acesteia, Emilia Sandu și sora sa, Veronica Sandu.