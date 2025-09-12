Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican: „R. Moldova este văzută, R. Moldova este auzită”

Președinta Maia Sandu s-a întâlnit vineri, 12 septembrie, cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican, acolo unde au discutat despre „pace, despre credința și despre drumul R. Moldova spre o viață mai bună”. Alături de Maia Sandu au fost prezente mama acestia, Emilia Sandu și sora sa, Veronica Sandu.

Maia Sandu a scris într-o postare pe Facebook că au discutat despre acum moldovenii R. Moldova cu un război la hotar, au știut să arate compasiune și solidaritate.

„I-am povestit despre bunătatea și generozitatea moldovenilor, despre cum oamenii noștri rămân profund atașați de valorile creștine. Chiar și în timpuri grele, când regimul sovietic deporta preoți și transforma bisericile în grajduri, oamenii au păzit cum au putut lăcașele sfinte și au păstrat credința vie. Am vorbit și despre cum, cu un război la hotar, am știut să arătăm compasiune și solidaritate. Așa am devenit cunoscuți ca o țară mică, cu inima mare. Credința și omenia țin neamul nostru rezistent și demn. Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită”, a transmis șefa statului.

Audiența a avut loc în Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului.

După întrevederea cu Papa Leon al XIV-lea, președinta a avut o întâlnire cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, care era însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru Raporturile cu statele și organizațiile internaționale.

În cadrul întâlnirii, Maia Sandu i-a oferit un tablou semnat de pictorița moldoveancă de Valeria Duca. Pictura se numește „Supraviețuire”, reprezentând imaginea unei refugiate ucraineană și a fost prezentată la expoziția de artă din februarie 2024 cu denumirea de „Februarie 2022: Ecouri”, care marcha trei ani de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina și redă, prin artă, istoriile refugiaților care și-au găsit adăpost în R. Moldova.

Sursa: Maia Sandu/Facebook Sursa: Președinție

Pe 10 septembrie, președinta s-a văzut cu prim-ministra Giorgia Meloni. Într-o postare despre întrevedere, șefa statului a subliniat că relațiile dintre R. Moldova și Italia sunt astăzi „mai bune ca niciodată”.

Cele două oficiale au discutat despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al țării noastre, extinderea cooperării economice și susținerea acordată comunității moldovenești din Italia.

Potrivit Președinției, vizita Maia Sandu în Italia și la Sfântul Scaun se înscrie în eforturile R. Moldova de a consolida parteneriatele externe, de a asigura pacea în țară și de a contribui la securitatea regională și europeană.

Din 8 noiembrie 2025 va intra în vigoare acordul privind conversiunea permiselor de conducere moldovenești în Italia.

De asemenea, din 1 septembrie 2025 moldovenii care au muncit aici pot primi pensie pentru anii lucrați, indiferent dacă aleg să rămână sau să revină acasă.