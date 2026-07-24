Cer noros și ploi: prognoza meteo pentru vineri, 23 iulie

Cerul va fi noros la sfârșitul săptămânii. Meteorologii prognozează că vineri, 24 iulie, vor cădea izolat ploi slabe de scurtă durată. La nord, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat.

În sudul țării, se așteaptă maxime de până la 27°C ziua. În regiunea de centru, valorile termice vor urca până la 25°C pe parcursul zilei. În nord, temperaturile vor fi mai mici, cu maxime de 22°C.