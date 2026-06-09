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Cer noros pe întreg teritoriul R. Moldova. Ce temperaturi se vor înregistra marți
Pe 9 iunie este prognozat cer noros, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Pe întreg teritoriul țării, în timpul zilei, maximele din termometre se vor situa între +24..+28°C.
Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat.
În regiunea de centru, temperaturile maxime vor fi 27°C ziua, cu un vânt de aproximativ 18 km/h.
În nord, valorile termice vor fi puțin mai scăzute, temperatura maximă ziua de 24°C, cu un vânt de aproximativ 9 km/h.
În sud, vremea va fi un pic mai caldă. Ziua termometrele vor indica valori de 28°C. Se așteaptă același regim de vânt de până la 18 km/h.