Centrul de Medicină Legală face clarificări în cazul minorei care era de negăsit pe 17 aprilie

Centrul de Medicină Legală vine cu unele clarificări n contextul interesului public față de cazul minorei aflate în atenția autorităților.

„Am intervenit prompt, imediat după recepționarea solicitării oficiale, tratând cazul cu maximă responsabilitate. În 18 aprilie 2026, persoana minoră a fost supusă unei examinări medico-legale în regim de urgență, realizată de expertul judiciar de gardă, cu respectarea tuturor procedurilor și standardelor profesionale. În cadrul acestei examinări au fost efectuate toate verificările necesare și au fost prelevate probe biologice relevante pentru a contribui la elucidarea circumstanțelor cazului. În prezent, aceste probe se află în proces de analiză de laborator”, se spune în comunicatul instituției, precizându-se că astfel de investigații necesită timp, deoarece implică proceduri științifice complexe, pentru asigurarea unor rezultate corecte, precise și bine fundamentate, fără marjă de eroare.

„Prioritatea noastră rămâne protejarea interesului superior al copilului, realizarea unei expertize profesioniste și sprijinirea organelor competente în stabilirea adevărului. Rămânem ferm angajați în respectarea legalității, a standardelor profesionale și a transparenței față de societate, în limitele prevăzute de lege. Vom continua să cooperăm deplin cu autoritățile competente și să informăm publicul în mod responsabil”, susțin experții de la Centrul de Medicină Legală.