Cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele opt decenii: cel puțin 83 de morți și 250 de dispăruți

Cel puțin 83 de persoane au murit în incendiul unui complex rezidențial de zgârie-nori care a izbucnit miercuri, 26 noiembrie, în Hong Kong, unde echipele de salvare continuă să stropească cu apă turnurile calcinate, mai mult de 250 de persoane fiind încă date dispărute, transmite G4Media.

La o zi după izbucnirea incendiului, flăcările intense care au afectat patru dintre cele opt clădiri de locuințe au fost în cele din urmă stinse, au declarat joi după-amiază echipele de intervenție, iar incendiile din alte trei clădiri erau sub control. O singură clădire din complex nu a fost afectată.

Polițiștii încearcă să afle cum s-au declanșat flăcările uriașe între zgârie-nori, într-un teritoriu considerat unul dintre cele mai dens populate din lume.

Printre cele 83 de victime se află și un pompier în vârstă de 37 de ani. Bilanțul anterior era de 75 de morți.

Dintre persoanele spitalizate, 12 se aflau în stare critică, 29 în stare gravă și 17 în stare stabilă, potrivit bilanțului autorităților de joi seara.

Dar bilanțul morților ar putea crește, anunță șeful executivului orașului, John Lee, anunțând joi dimineață că 279 de persoane sunt date dispărute. Pompierii au indicat mai târziu că au stabilit contactul cu unele dintre aceste persoane.

Poliția a anunțat că a arestat trei bărbați, suspectați de „neglijență gravă”, după descoperirea unor materiale inflamabile abandonate în timpul lucrărilor de întreținere, care au permis focului să „se răspândească rapid”.

John Lee a anunțat, de asemenea, o inspecție a tuturor marilor șantiere de renovare din oraș, după incendiul care a izbucnit în districtul Tai Po, în nordul Hong Kongului.

Hong Kong, care are 7,5 milioane de locuitori, are o densitate medie de peste 7100 de locuitori pe kilometru pătrat. O cifră de până la trei ori mai mare în zonele cele mai urbanizate.

Datorită suprafeței reduse a teritoriului, au fost construite numeroase turnuri cu peste 50 de etaje.

Președintele chinez Xi Jinping și-a exprimat condoleanțele față de victime, la fel ca și Papa Leon al XIV-lea, care și-a exprimat „solidaritatea spirituală față de toți cei care suferă, în special față de răniți și familiile îndurerate”.