„CEC-ul Moldovei informează despre victoria fracțiunilor de opoziție”. Cum a scris presa rusă controlată de stat despre alegerile parlamentare din R. Moldova

„CEC-ul Moldovei informează despre victoria fracțiunilor de opoziție la alegerile parlamentare”. Este titul unei știri publicate de agenția rusă TASS, publicată în dimineața zilei de luni, 29 septembrie, la ora 4:15.

Agenția rusă notează în începutul știrii că „Partidul de guvernământ, fondat de președinta Maia Sandu, a obținut 44,13% din voturi după ce au fost procesate 100% din procesele-verbale de la secțiile de votare din țară”, fără să menționeze datele totale, ce cuprind și voturile din disapora.

Aceeași sursă notează că „partidele de opoziție din Republica Moldova, inclusiv Blocul Patriotic, care pledează pentru restabilirea relațiilor cu Rusia, au depășit Partidul Acțiune și Solidaritate”. Abia în a doua parte a știrii se arată rezultatele integrale care îl dau câștigător pe actualul partid de guvernare.

Aceeași narațiune o regăsim la Sputnik, ce titrează: „Au pierdut în rândul populației, dar au „câștigat” datorită diasporei și încălcărilor. Partidul de guvernarea PAS, al lui Sandu, va păstra controlul asupra parlamentului moldovean”.

„Partidul de guvernare a pierdut zece locuri în Parlament, potrivit rezultatelor alegerilor”, titrează și RIA Novosti. Deși se arată că știrea a fost actualizată la ora 15:02, pe 29 septembrie, sunt prezentate date învechite, la care PAS avea 49 la sută din voturi, pe care RIA le-a transformat în 53 de mandate, cu 10 mai puțin față de rezultatul de la scrutinul precedent, când PAS a luat 63 de mandate.

„Partidele de opoziție din Republica Moldova obțin 49,54% din voturi”. Este un alt titlu din presa rusă, de data aceasta de la RT.

Aceeași narațiune este promovată și de Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor și unul din liderii Blocului Patriotic.

„Opoziția a acumulat mai mult de 49 de procente în țară și PAS, doar 44 de procente. PAS-ul din nou datorită diasporei, datorită la ceea ce s-a făcut în afara țării, obține 50 de mandate plus”, a spus Dodon la protestul organizat luni, 29 septembrie, în fața Parlamentului, care a durat jumătate de oră.