Ceai cu pesticide: ANSA a nimicit un lot de peste 374 de kg de ceai importat

Un lot de peste 374 de kg de ceai importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară, a fost reținut și, ulterior, nimicit, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comunicat. Potrivit instituției, analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană.

„Pentru a evita riscul asupra consumatorului, s-a decis reținerea oficială a loturilor suspecte, cu sigilarea și nimicirea lor, sub supravegherea ANSA. Lotul de ceai menționat nu au fost pus în comerț”, informează responsabilii de la ANSA, precizând că au fost nimicite 11 016 de pliculețe a câte 34 grame de ceai.

Probele au fost prelevate de către inspectorii ANSA, din cadrul postului de inspecție la frontiera Leușeni.