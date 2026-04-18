Ce spune Ministerul Muncii și Protecției Sociale despre cazul minorei din Criuleni

Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță, într-un comunicat de presă, că este implicat în gestionarea cazului copilului din raionul Criuleni și este în contact direct cu instituţiile implicate.

Potrivit comunicatului, specialistul pentru protecția drepturilor copilului din Criuleni s-a autosesizat cu privire la cazul dispariției copilului, apelând imediat Inspectoratul de Poliție Criuleni, unde cazul fusese deja înregistrat.

Ulterior, specialistul a fost în contact permanent cu mama minorei, în vederea coordonării acțiunilor de identificare a locului aflării copilului, implicând membrii familiei și organele de poliție în procesul de căutare.

În jurul orei 22:00, specialistul pentru protecția copilului a fost informat de către mamă că minora a revenit la domiciliu, după care asistenta socială s-a deplasat de urgență la domiciliu familiei. Mama a comunicat că a solicitat intervenția serviciului de ambulanță. La scurt timp, la domiciliu s-au prezentat organele de poliție și echipajul medical, care a acordat primul ajutor.

„Prioritatea absolută este protejarea copilului și asigurarea stării sale de bine, atât din punct de vedere medical, cât și psihologic. Specialistul pentru protecția drepturilor copilului s-a deplasat la Chișinău la instituția medicală pentru a fi alături de copil și familie”, se spune în comunicatul de presă, precizându-se că, și în continuare, starea copilului va fi monitorizată, pentru a oferi asistență psihologică și suport specializat, adaptat nevoilor sale, iar mama și ceilalți copii vor fi sprijiniți pentru a asigura un mediu sigur și stabil în perioada următoare. „Facem apel la responsabilitate publică și la evitarea speculațiilor sau a expunerii detaliilor care pot afecta copilul. Subliniem importanța protecției active a copiilor pentru prevenirea situațiilor de risc, inclusiv în contextul deplasărilor neînsoțite și al utilizării transportului neautorizat. MMPS rămâne angajat să intervină prompt și să consolideze mecanismele de protecție a copilului, în colaborare cu instituțiile relevante”, afirmă specialiștii MMPS.