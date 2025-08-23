Ce riscă protestatarii plătiți de Șor? Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP, la Detectorul de Falsuri

La Detectorul de falsuri, un nou podcast al Ziarului de Gardă, în care vom explica simplu evenimente complicate, vom demonta falsuri și vom analiza narațiuni propagandistice, ca să ne orientăm mai ușor în labirintul dezinformării, discutăm cu Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, în special despre scandalul protestelor plătite din centrul capitalei, anunțate pentru luna august de fugarul Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru implicare în frauda bancară.