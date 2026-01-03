Senator republican: Rubio afirmă că Maduro va fi judecat în SUA și nu anticipează nicio acțiune suplimentară în Venezuela

Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, nu anticipează nicio acțiune suplimentară împotriva Venezuelei după capturarea președintelui țării, Nicolas Maduro, afirmă senatorul republican, Mike Lee, relatează BBC.

Mike Lee a confirmat arestarea președintelui venezuelean Maduro, care urmează să fie judecat pentru acuzații penale în SUA, după un apel telefonic cu Rubio.

„El (Marco Rubio, n.r.) nu anticipează nicio acțiune suplimentară în Venezuela, acum că Maduro se află în custodia SUA”, spune senatorul Lee.

Lee a adăugat că loviturile americane au fost „lansate pentru a proteja și apăra pe cei care execută mandatul de arestare”.

Anterior, Lee a spus într-o postare pe platforma X: „Aștept cu interes să aflu ce, dacă există ceva, ar putea justifica constituțional această acțiune în absența unei declarații de război sau a unei autorizații pentru utilizarea forței militare”.

Tensiuni între SUA și Venezuela

Sâmbătă dimineață, 3 ianuarie, autoritățile din Venezuela au declarat că au respins „agresiunea militară” a Statelor Unite, după ce mai multe explozii au zguduit capitala Caracas și alte zone relatează agenția britanică de știri Reuters.

Atacuri au avut loc și în statele Miranda, Aragua și La Guaira, se arată într-un comunicat al guvernului autoritar al Venezuelei, ceea ce l-a determinat pe președintele Nicolas Maduro să declare stare de urgență națională și să mobilizeze forțele de apărare. Explozii, aeronave și coloane de fum negru au putut fi observate în întreaga capitală, începând în jurul orei locale 02:00. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore.

Ulterior, liderul american Donald Trump a declarat că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, a fost capturat și evacuat din țară, afirmând că Statele Unite au efectuat „cu succes un atac de amploare împotriva Venezuelei”.

„Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine ale SUA. Urmează detalii. Va avea loc o conferință de presă astăzi la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect!”, a scris Trump pe Truth Social.

Venezuela va rezista prezenței trupelor străine, a declarat ministrul Apărării, Vladimir Padrino López, într-un videoclip difuzat sâmbătă dimineață, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a spus că președintele venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat și este evacuat din țară. Un atac al SUA asupra țării în zorii dimineții a lovit zone civile, a spus Padrino, iar Venezuela colectează informații despre persoane decedate și rănite, conform Reuters.

Statele Unite au exercitat o presiune militară uriașă asupra Venezuelei încă din august, efectuând zeci de lovituri asupra unor presupuse bărci de trafic de droguri în apele internaționale. Trump a părut să confirme în această săptămână o operațiune clandestină a SUA, în cadrul căreia personal american a lovit un doc izolat de pe coasta Venezuelei, notează Deutsche Welle.

Ministerul rus de Externe a emis un comunicat în care condamnă „actul de agresiune armat comis de SUA împotriva Venezuelei”, susținând că „pretextele invocate pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate”. Reprezentanții instituției afirmă că susțin „declarația autorităților venezuelene și a conducerii țărilor din America Latină privind convocarea imediată a unei sesiuni a Consiliului de Securitate al ONU”.