CC a validat mandatul de deputată al unei candidate supleante a PAS

Curtea Constituțională (CC) a validat marți, 8 august, mandatul de deputată a candidatei supleante a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Mariana Lucrețeanu.

Vacanța mandatului de deputat a survenit în urma demisie lui Dan Perciun, care a fost numit ministru al Educației și Cercetării.

Lucrețeanu a fost cea de-a 77-a candidată pe lista PAS pentru alegerile parlamentare din iulie 2021.

„Sunt 20 de ani de când am plecat de acasă, ani în care apropierea de țară a devenit tot mai clară și mai dornică. Noi, cei plecați de mulți ani în străinătate, purtăm goluri în suflet, pe care episodic le umplem în scurtele noastre vizite acasă (…). Când am ajuns în Germania inițial, am crezut că nu au sate. Indiferent cât de mici erau localitățile, toate dispuneau de condiții de trai ca în orașe: canalizare și apă caldă, lumină, străzi asfaltate, magazine alimentare mari cu de toate, grădiniță, farmacie și acces la cea mai apropiată școală cu autocarul. Spațiile verzi sunt prevăzute peste tot, iar drumurile și infrastructura permit deplasarea imediată cu mașina sau autocarul în orice oraș din vecinătate, la munte sau la mare în doar câteva ore pe autostradă. Am acceptat cu multă onoare invitația Partidului Acțiune și Solidaritate de a fi candidat în parlament. Doresc să contribui la schimbare, venind cu viziunea unei rutine bine gândite, acumulată în urma unui trai într-o țară înalt dezvoltată. Renumita calitate germană este rezultatul unei conduite învățate. La fel voi contribui cu experiență în dezvoltarea proiectelor, extinderea și promovarea afacerilor la nivel internațional, fiind sigură că produsele din Moldova își pot găsi rapid drumul către piețele europene”, a declarat aceasta în 2021.