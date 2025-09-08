Cătălin Lungu a dat startul unui flashmob în urma investigației ZdG: „Ce vreau să se întâmple după 28 septembrie?”

Actorul Cătălin Lungu a dat start duminică, 8 septembrie, unui flashmob în urma investigației sub acoperire a Ziarului de Gardă „Armata digitală a Kremlinului”. Actorul îndeamnă cetățenii să se implice în acest trend pentru a susține parcursul european al R. Moldova.

„Vreau să pornesc un flashmob nefinanțat de nimeni, așa cum este în cazul celor de la Șor, dar din simț civic și am nevoie de ajutorul vostru. Fie că sunteți oameni care au un like pe tik tok, fie că sunteți influenceri, aș aprecia să vă implicați și voi, doar din simț civic. Ei au fost motivați de bani și iphone, noi trebuie să fim motivați de dorința de a nu ne da țara pe mâna rușilor”, a spus Cătălin Lungu.

Astfel, cetățenii pot filma un video, să-l încarce pe orice rețea de socializare cu hashtag-urile #VremInainte #NuDamTaraRusilor #SalvezTaraGratis, iar în acel filmuleț aceștia pot dansa și să scrie ce ar vrea după 28 septembrie, exact ca în video-urile activiștilor din rețeaua lui Șor.

Contactat de Ziarul de Gardă, prezentatorul Zerodoi, ne-a spus că nu are așteptări de la acest trend lansat pe social media.

„Ei pot, noi de ce nu am putea, dar da, ei sunt niște oameni care fac niște lucruri nerezonabile și sunt plătiți, atunci să încercăm noi, fără a fi remunerați, să arătăm cum putem avea spirit civic. Scopul meu este ca să ajungem la cât mai mulți oameni, unde în mod normal nu am putea ajunge, pentru că mașinăria Moscovei știe foarte bine cum merg aceste lucruri, nu degeaba s-au băgat în așa ceva”, a declarat Lungu.

Pe Tik Tok, în prima zi de la începutul campaniei, filmulețul postat de actor a acumulat în jur de 49 de mii de vizualizări, iar în jur de 7 pagini pe aceeași platformă au făcut video-uri asemănătoare.

Pe 4 septembrie, Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care prezintă a fost infiltrată jurnalista Natalia Zaharescu și prezintă cum câteva luni la rând, așa-numiții „activiști responsabili de comunicare” ai Blocului „Victorie” au fost instruiți online de o echipă de curatori vorbitori de limbă rusă cum să folosească rețelele sociale și cum să păcălească algoritmii pentru a obține un impact cât mai mare. Ulterior, „activiștii” au fost înarmați cu texte propagandistice antieuropene, aliniate la narațiunile de propagandă rusă, și au început a bombarda zilnic spațiul online, acționând ca o armată digitală a Kremlinului împotriva Republicii Moldova, ținta fiind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

La 23 decembrie 2024, „activiștii” au fost anunțați că va fi organizat un flashmob pe TikTok în contextul sărbătorii de Anul Nou, scopul acestuia fiind de a lărgi audiența conturilor pe care aceștia le controlează.

Pe 25 decembrie, adică de Crăciun, unul dintre curatori a publicat în grup un clipuleț video pe care urma să se bazeze mult așteptatul flashmob, cu denumirea „Dansuri care ne încălzesc”.

În el apărea una dintre activistele din grup, care s-a prezentat cu numele Inga, și care a fost „pacienta zero” a flashmobului. Ea s-a filmat dansând lângă un brad de Crăciun, folosind o melodie asemănătoare cu una folclorică, iar pe ecran apăreau patru mesaje ce trebuiau promovate prin acest flashmob: gaz pentru un leu, interdicția LGBT, alegeri corecte, adaos la pensii pentru pensionari. Sarcina activiștilor era să filmeze clipuri similare și să le publice pe TikTok, dar preluând cu strictețe aceeași linie melodică și hashtagurile.

Iar pentru participarea la flashmob a fost anunțat și un concurs cu premii – telefoane de model Iphone pentru primii 10 care vor înregistra cele mai multe vizualizări pe TikTok.