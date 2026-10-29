Cât vor costa carburanții pe 29 octombrie? ANRE a stabilit noile prețuri

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru 29 octombrie.

Potrivit datelor publicate de ANRE, benzina COR 95 se ieftinește cu 18 bani și va putea fi comercializată cu cel mult 31,80 lei/litru.

O mică scădere este înregistrată și în cazul motorinei. Aceasta se ieftinește cu un ban, ajungând la un preț maxim de 36,16 lei/litru.