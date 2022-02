Care-i dejunul ce îți poate asigura până la 5 ore de energie? Victoria Gulpe, antreprenoare și clientă Microinvest știe secretul

***PUBLICITATE***

O dimineață bună începe cu un dejun gustos și sănătos. Opțiunea perfectă pentru dimineți delicioase și pline de energie este granola – dejunul magic, gătit în timp record, ce adună la un loc o gamă bogată de nutrienți și vitamine benefice corpului și pe placul tuturor: pentru mari și mici. Victoria Gulpe, specialist IT de profesie și mămică cu normă întreagă s-a îndrăgostit de granola acum 2 ani, când a început să o gătească pentru familie și rude.

A scos granola din zona de confort a micului dejun, a încercat zeci de combinații, care mai de care, ca în final să ajungă la formula perfectă, demnă de a sta pe mesele moldovenilor. Așa a luat viață Granoleya – bombă de vitamine și sursa de inspirație a familiei Gulpe, clienți Microinvest. Dacă încă nu te-ai obișnuit să iei dejunul în fiecare dimineață, acest articol e pentru tine.

Victoria, ești tânără mămică și de un an, antreprenoare. Ce te-a motivat să-ți lansezi propria ta afacere și cum a început totul?

Da, de un an pot să spun că sunt mămică la pătrat. Am descoperit granola fiind în concediul de maternitate. Anume în acea perioadă am început să pun mai mult accentul pe un regim alimentar sănătos și gustos. Și pur și simplu m-am îndrăgostit de gustul și savoarea granolei. La început găteam doar pentru familie, în cuptorașul meu mic de bucătărie, iar apoi am început să servesc prietenii și rudele. Granola de casă a stârnit o avalanșă de emoții pozitive, toți mă întrebau cum o prepar, iar când le povesteam cât e de sănătoasă, rămâneau uimiți. Ei m-au motivat să mă împărtășesc cu această bunătate și cu alți oameni. Am analizat piața, am gustat zeci de tipuri de granola, am ars multă granola, ca în final să ajung la formula perfectă. În martie 2021 am reușit să ieșim pe piață cu un produs nou, disponibil în mai multe combinații, sub brandul Granoleya.

Toți sunt curioși, cum se prepară granola de casă – cel mai gustos și sănătos mic dejun și gustare. Ce ingrediente secrete conține și cum reușești să o faci atât de apetisantă?

Granola este un adevărat aliat al sănătății, recomandat pentru consum zilnic de nutriționiștii din toată lumea, datorită beneficiilor deosebite pe care le poate aduce. E o adevărată bombă de vitamine și energie, cu un gust de excepție. Aceasta are la bază fulgi de ovăz, mixate cu nuci, semințe, fructe uscate și diverse condimente. Se prepară simplu, amestecăm ovăzul cu nucile și semințele. Noi folosim mai multe tipuri de nuci, precum: migdale, alune, nuci grecești, nuci caju etc. Adăugăm condimente (cardamon, ghimbir) și le dăm în cuptor. Când e gata, adăugăm miere naturală și o asezonăm cu fructe uscate, lăsând-o să se răcească complet, până la împachetare. Ingredientul secret e dragostea și plăcerea de a găti.

Despre susținere când faci primii pași în antreprenoriat. Cât de greu este să pui pe picioare un business în Moldova?

Noi am analizat foarte detaliat piața înainte să fondăm mica noastră afacere. Granola nu este un produs nou, iar ca să avem succes a trebuit să venim cu ceva diferit. Cel mai important este să ai alături parteneri care cred în ideea ta și sunt gata să te susțină să o dezvolți. În dezvoltarea ideii noastre, am fost susținuți financiar de către Microinvest, cu ajutorul cărora am reușit să ne cumpărăm toate utilajele necesare pentru producerea granolei: cuptor profesional, mese din inox, tăvi de copt, suport pentru cuptor, lavoar. Ne-am mărit și spațiul pentru producere. În noua locație putem găti pe oră câte 10 kg de granola, avem spațiu pentru răcit și împachetat. Tot aici, putem face și diverse experimente, ca să descoperim noi gusturi și combinații.

Atâtea ne-ai povestit despre granola, că deja ardem de nerăbdare să o gustăm. Ce tipuri de granola sunt disponibile la Granoleya, în ce magazine le găsim și cum le putem consuma?

La Granoleya, avem un asortiment de 4 tipuri de granolă: clasică (cu gust moderat), cu topping din fulgi de cocos, cu ciocolată naturală și granola sărată. Cea din urmă are la bază mix de condimente, semințe, nuci, paprica etc. Clienții noștri pot comanda granola online, cu livrare în toată țara, dar și peste hotare sau o pot găsi în mai multe magazine din Chișinău și regiuni: Pegas, Sincer, Gospodăria noastră, Lattese, Eco Salad, Arome BIO și altele. E un produs autentic și autohton, apreciat atât de maturi, cât și copii, care te poate ajuta să începi un mod sănătos de viață.

Hai să încheiem pe un ton motivațional. Te rugăm să ne spui 5 motive forte să nu ratezi micul dejun, mai ales că avem opțiuni atât de savuroase și benefice, precum granola.

Numeroase studii ne demonstrează că persoanele care sar peste micul dejun au risc mai mare de a suferi de diverse boli. Iată de ce, dejunul e un must-have în fiecare dimineață. Granola are minim 5 motive de ce să o consumi: se gătește rapid, e bogată în vitamine și nutrienți, conține ingrediente variate, îți dă starea de sațietate și energie și e foarte delicioasă. Dacă să vorbim despre valoarea nutritivă: ovăzul reduce colesterolul în sânge, nucile reduc riscul maladiilor cardiovasculare, iar grăsimile sănătoase, precum Omega 3 sunt utile pentru creier. Când începi să o consumi, devii și mai curios ce beneficii are și chiar le observi în stilul tău de viață. În plus, aceasta poate fi consumată nu doar la micul dejun, dar și la gustare sau alte mese, combinată cu lapte sau iaurt natural, dar și mâncăruri mai complexe, precum supa-cremă sau salata. Mă simt mândră că pot motiva și ajuta oamenii să înceapă un mod de viață sănătos și sunt recunoscătoare echipei Microinvest și expertului meu în particular, pentru susținere în realizarea acestui scop frumos.

* Microinvest este unicul OCN din Moldova, deținător al certificatului internațional de calitate – SMART. Acesta presupune un proces de creditare responsabil și transparent, bazat pe principii internaționale de deservire a clienților, abordare respectuoasă, corectă și echitabilă.

