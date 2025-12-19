Carburanții se ieftinesc: motorina coboară sub 19 lei/litru, iar benzina tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat astăzi, 19 decembrie, că prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele săptămâni niveluri tot mai reduse comparativ cu perioadele precedente.

Benzina s-a ieftinit cu 1,07 lei/litru, iar motorina cu 2,24 lei/litru. Astfel, motorina standard coboară sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina COR 95 se apropie tot mai mult de cel mai scăzut nivel de preț înregistrat în ultimii trei ani.

Evoluția descendentă este determinată de scăderea cotațiilor internaționale ale țițeiului, care au coborât recent sub nivelul de 60 USD/baril.

La rândul său, piața produselor derivate din petrol a înregistrat aceeași tendință, cotațiile Platts atât la benzină, cât și la motorină coborând aproape de nivelul de 600 USD/tonă.

În aceste condiții, pentru perioada 20.12.2025-22.12.2025, ANRE a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principale produse petroliere de tip standard:

– 22,32 lei/litru – pentru benzina COR 95 (- 14 bani);

– 18,97 lei/litru – pentru motorina standard (- 09 bani).

ANRE continuă să monitorizeze situația și evoluțiile de pe bursele petroliere internaționale și asigură consumatorii că actualul mecanism este unul extrem de transparent, garantând corectitudine maximă la formarea prețurilor pentru produsele petroliere.