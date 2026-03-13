Captură de 6 kg de droguri în vama Leușeni, într-un bagaj neînsoțit, la intrarea în Moldova. Șoferul autocarului a fost reținut pentru 72 de ore

Funcționarii postului vamal Leușeni au depistat într-un bagaj neînsoțit dintr-un autocar de rută, care se deplasa din România spre Chișinău, aproximativ 6,3 kg de substanță presupusă a fi drog, anunță vineri, 13 martie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Conform IGP, autocarul s-a prezentat la control în seara zilei de joi, 12 martie, iar în urma verificărilor detaliate a fost identificată o valiză ce conținea 12 pachete cu o substanță cristalină, cu miros specific.

„Pentru confirmarea suspiciunilor, angajații vamali au verificat substanța cu un dispozitiv portabil de analiză a substanțelor narcotice. Potrivit rezultatelor preliminare, substanța depistată ar fi drog de tip PVP („sare”), care la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) urmează să fie supuse expertizării, pentru verificare finală, în vederea anexării la dosarul penal de contrabandă”, a precizat Inspectoratul.

Autocarul în care se aflau 18 pasageri a fost escortat de oamenii legii până la locul de sosire la gară, pentru a permite debarcarea acestora.

Ulterior, șoferul autocarului, un bărbat cu vârsta de 56 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, a fost reținut pentru 72 de ore, în calitate de bănuit.

IGP menționează că acțiunile de urmărire penală continuă, iar autoritățile vor reveni cu informații suplimentare pe măsura evoluției investigațiilor, timp în care persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției, conform prevederilor legale.