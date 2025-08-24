Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs primii 200 de metri”

Cancelarul german Friedrich Merz a descris pe 23 august eforturile reînnoite de a ajunge la un acord de pace în Ucraina drept „primii 200 de metri” din 10 kilometri, potrivit The Kyiv Independent.

„Da, am făcut primii pași. Dar o voi spune figurativ, suntem la o distanță de 10 kilometri și am trecut, poate, de primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcția corectă”, a declarat Merz la un congres al partidului Uniunea Creștin-Democrată Germană (CDU).

Președintele american Donald Trump și-a intensificat eforturile pentru a negocia un acord de pace care să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, în urma încercărilor eșuate de acum câteva luni.

Liderul american s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska pe 15 august și apoi s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski alături de liderii europeni la Casa Albă, câteva zile mai târziu.

Merz a remarcat că poziția Rusiei continuă să îngreuneze ajungerea la un acord de pace, descriind procesul ca fiind o sarcină „dificilă”.

„Conducerea Germaniei și a Uniunii Europene nu a depus încă așa multe eforturi diplomatice ca în ​​ultimele trei săptămâni. Nimeni să nu spună astăzi că discutăm doar despre livrări de arme”, a spus Merz, subliniind că s-au mai înregistrat progrese și înainte.

Pe 19 august, Merz a declarat că Zelenski și Putin s-ar putea întâlni în următoarele două săptămâni.

„Președintele american a vorbit cu președintele rus și a convenit că va avea loc o întâlnire între președintele rus și președintele ucrainean în următoarele două săptămâni”, a spus Merz.

Trump a declarat că intenționează să găzduiască o întâlnire bilaterală între Zelenski și Putin, urmată de o întâlnire trilaterală la care vor participa cei trei lideri, dacă discuțiile merg bine.

Zelenski a declarat pe 18 august că va discuta direct despre teritoriu cu Putin în cadrul unor potențiale discuții de pace, deoarece Ucraina solicită negocieri necondiționate.