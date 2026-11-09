Canada impune noi sancțiuni împotriva Rusiei care vizează industria de apărare și activitățile cibernetice

Ministra canadiană de externe, Anita Anand, a anunțat luni, 9 noiembrie noi sancțiuni care vizează baza industrială de apărare a Rusiei, inclusiv actorii implicați în producția de rachete balistice.

Pachetul de sancțiuni a fost anunțat în marja reuniunii miniștrilor de externe ai G7 de la Paris și include 38 de entități și 24 de persoane, a anunțat guvernul canadian într-un comunicat.

Vestea vine în contextul în care Rusia își reia atacul asupra rețelei electrice a Ucrainei, provocând pene extinse de electricitate, încălzire și apă pe măsură ce se apropie iarna.

„Canada ia măsuri pentru a submina capacitatea (președintelui rus Vladimir) Putin de a ataca orașele ucrainene cu rachetele sale. Rămânem fermi în sprijinul nostru pentru Ucraina și vom continua să impunem costuri Rusiei până când aceasta își va înceta agresiunea și va respecta suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”, a declarat Anand.

Pachetul vizează, de asemenea, activitățile cibernetice ale Rusiei și entitățile pe care Rusia le folosește pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei, cum ar fi bursele de criptomonede.

Kievul și-a îndemnat partenerii internaționali să intensifice presiunea economică asupra Moscovei pentru a o împinge spre negocieri de pace, precum și să sporească sprijinul financiar pentru Ucraina.

Capitala Canadei, Ottawa, a anunțat pe 30 octombrie că va contribui cu 500 de milioane de euro la Uniunea Europeană pentru a ajuta Ucraina să acopere deficitul bugetar de 70 de miliarde de euro de anul viitor.