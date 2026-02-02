Campania națională „Învață în Moldova”, dedicată elevilor claselor a XII-a, a fost lansată și în acest an de MEC

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat luni, 2 februarie, cea de-a doua ediție a campaniei naționale de promovare a studiilor universitare „Învață în Moldova”. Primele activități din programul campaniei cu participarea elevilor claselor a XII-a vor începe marți, 3 februarie, cu vizitarea universităților din Chișinău, potrivit comunicatului MEC.

Potrivit Ministerului, obiectivul strategic al campaniei până în 2028-2029 este ca 7 din 10 absolvenți ai claselor a XII-a să aleagă să-și continue studiile în R. Moldova.

„Ne dorim să convingem cât mai mulți absolvenți să aleagă să-și construiască viitorul academic în țara noastră. Vom continua să investim în universități, cămine, laboratoare și săli de studii. Acest proces este unul continuu, pentru că înțelegem că trebuie să le oferim tinerilor nu doar vizite în universități, ci și condiții cu adevărat bune pentru studii în R. Moldova”, a subliniat ministrul Dan Perciun în cadrul conferinței de lansare.

În cadrul evenimentului de lansare, Adriana Cazacu, secretară de stat a MEC, a prezentat programul campaniei din acest an și calendarul de desfășurare a activităților, care se vor desfășura în februarie-mai.

Comparativ cu programul campaniei din anul trecut, vor fi organizate tururi pentru absolvenții liceelor din Chișinău care vor vizita pe parcursul lunii februarie 8 instituții de învățământ superior.

Marți, 3 februarie, vor avea loc tururi ale elevilor a patru licee din capitală, care și-au planificat vizite la Universitatea de Stat din Moldova. Totodată, viitorii absolvenți ai liceelor din Bălți vor vizita universitatea din oraș. De asemenea, circa 6800 de elevi din raioane vor participa în martie-aprilie la tururi organizate în universitățile din țară, în zilele de sâmbătă și în perioada de vacanță a elevilor, anunță Ministerul Educației.

De asemenea, pe durata campaniei, reprezentanții universităților se vor deplasa în liceele din țară pentru a prezenta ofertele educaționale ale universităților și a familiariza elevii cu condițiile și procesul de admitere. Vizitele vor fi organizate de conducătorii liceelor, în cadrul orelor de ghidare în carieră.

Târguri educaționale în centrele raionale din țară

Târgurile educaționale din acest an vor avea loc în 8 centre raionale (Edineț, Cahul, Bălți, Căușeni, Soroca, Hîncești, Ungheni și Orhei) în zile de sâmbătă, cu participarea elevilor și din raioanele din apropiere.

Programul acestor evenimente cuprinde prezentarea ofertelor educaționale ale universităților, activități de ghidare în carieră, precum și întâlniri cu profesioniști din diverse domenii. Târgul ofertelor educaționale ale instituțiilor de învățământ superior va fi organizat și cu ocazia evenimentului din cadrul Săptămânii Educației, la care vor participa circa 4000 de absolvenți de licee și colegii, scrie Ministerul.

Conform rezultatelor admiterii din 2025, a fost înregistrată o creștere cu 11% a numărului studenților înmatriculați la universitățile din R. Moldova: 17 346 au fost admiși la licență (cu 11% mai mult față de anul 2024) și 5849 la masterat (cu 13% mai mult față de anul precedent).