Campania de dezinformare pro-rusă bazată pe inteligență artificială a ajuns și în Israel. Conținutul dedicat publicului religios a câștigat mii de adepți profitând de războiul din Gaza

„Bine ați venit la Mothers Cook Together! Cel mai gustos și mai cald grup de pe Facebook”, se arată în descrierea grupului de Facebook aparent inocent. „Aici, mamele (dar și bunicile, surorile, mătușile…) împărtășesc rețete, sfaturi de bucătărie, fotografii cu reușitele lor (sau eșecurile lor)…” Sâmbătă, grupul avea 13.000 de membri – un număr destul de bun, având în vedere că a fost creat cu doar câteva luni în urmă, notează G4Media.

Este probabil ca membrii săi – majoritatea femei israeliene reale – să fi căutat un grup diferit, popular, cu exact același nume, care a fost fondat în 2014 și are peste 850 000 de membri. Dar duminică dimineață, după ce publicația israeliană Haaretz a contactat Meta, Facebook a eliminat grupul.

Grupul fals face parte dintr-o rețea mai mare de profiluri și pagini false create ca parte a unei operațiuni de influență străină care este activă pe rețelele sociale israeliene de câteva luni și amenință să semene haos și să perturbe alegerile programate pentru noiembrie 2026. În acest stadiu, operațiunea se află încă în faza inițială – concentrându-se pe atragerea de adepți israelieni, parțial prin conținut generat de inteligența artificială – punând bazele infrastructurii necesare pentru a perturba alegerile în viitor.

Campania pare aproape identică cu o altă campanie de social media care a provocat haos anul trecut în România și a perturbat alegerile din această țară – până când instanța a anulat rezultatele, subliniind modul în care așa-numitele campanii FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference) de pe social media pot avea efecte devastatoare în lumea reală.

Ca parte a campaniei actuale, un mic grup de utilizatori falși a deschis în ultimele luni o serie de pagini și grupuri pe Facebook – momeală digitală menită să atragă utilizatori israelieni, în special cei cu opinii tradiționale sau conservatoare. Pagini precum „A Blessing a Day” și „Psalms – A Daily Chapter” au acumulat rapid mii de membri, în timp ce grupurile care se dau drept grupuri populare existente, precum Mothers Cook Together, au atras zeci de mii de membri.

Paginile și grupurile nu doar îi atrag pe urmăritori să le urmărească conținutul, ci formează și o conductă care îi împinge pe israelieni să se alăture grupurilor WhatsApp deschise de operatorii campaniei. Acesta este un exemplu al modului în care astfel de operațiuni funcționează pe diferite platforme, îndepărtând victimele de paginile deschise de pe rețelele sociale și îndreptându-le către platforme închise, cum ar fi grupurile de pe aplicațiile de mesagerie. Și acestea au fost eliminate de Meta în urma dezvăluirilor făcute de Haaretz.

Deși este localizat pentru fiecare public, conținutul generat pentru publicul român și israelian reflectă mesaje conservatoare similare.

Campania actuală, precum și cea din România, au fost localizate de o firmă israeliană de informații din social media care colaborează cu țări pentru a urmări și elimina operațiunile de influențare. Firma, care a cerut să nu fie identificată din cauza sensibilității muncii și a clienților săi, a împărtășit concluziile sale cu Haaretz și a menționat că aceasta este o campanie sofisticată care utilizează o strategie de colectare a datelor care depășește încercarea de a-și crește numărul de adepți.

Majoritatea postărilor din campanie includ îndemnuri la acțiune, de exemplu, cerând urmăritorilor să distribuie postarea sau să scrie „Amin” în comentarii. Astfel de acțiuni sporesc vizibilitatea paginii și permit operatorilor campaniei să colecteze din ce în ce mai multe date (de exemplu, încercând să atragă utilizatorii care au comentat o postare distribuită de un urmăritor). Avertizează că aderarea la unul dintre grupurile WhatsApp expune și numerele de telefon ale victimelor, permițând ca acestea să fie ținte în viitor; chiar dacă aceste grupuri au fost închise acum, operatorii lor probabil că încă dețin datele.

Cercetătorii se tem că, la fel ca în România, aceasta a fost doar faza inițială. Înainte de alegeri, avertizează ei, grupurile aparent inocente își vor schimba brusc identitatea și vor trece la conținut politic. De exemplu, în campania din România, o pagină care inițial se concentra pe teme religioase și conservatoare s-a schimbat cu puțin timp înainte de alegeri și a început să posteze conținut politic care solicita sprijinul candidatului pro-rus care a câștigat alegerile.

De la București la Ierusalim

Operațiunea care se desfășoară acum în Israel pare aproape identică cu cea desfășurată anul trecut în România în jurul alegerilor prezidențiale din noiembrie, atribuită, de asemenea, unui actor străin. Rețeaua din spatele operațiunii române a încercat în cele din urmă să promoveze un candidat independent pro-rus numit Călin Georgescu. A fost unul dintre mulți, scrie sursa citată.

Georgescu a obținut 23% din voturi în primul tur și se îndrepta spre turul doi, în contextul unor acuzații răspândite de nereguli și interferențe străine. Însă Curtea Constituțională a României a anulat rezultatele după ce serviciile secrete ale țării au găsit dovezi ale unor campanii pe rețelele sociale TikTok și alte platforme, precum și ale unor atacuri cibernetice reale, toate având ca scop influențarea alegerilor și subminarea percepției asupra integrității acestora.

Imaginile generate de IA cu familii, soldați și persoane în vârstă erau utilizate frecvent pentru a atrage angajamentul în grupurile de pe Facebook.

Cercetătorii consideră că rețeaua care a operat în România a început, în ultimele luni, să funcționeze și în Israel, cu ochii pe alegerile programate pentru luna noiembrie a acestui an. Ei au urmărit activitatea rețelei, iar concluziile lor – analizate de Haaretz – ilustrează modul în care operațiunile de influență politică funcționează în mod similar în diferite țări.

Operațiunile FIMI necesită investiții pe termen lung: amestecul în alegeri necesită crearea unei infrastructuri cu multe luni înainte, prin dezvoltarea a ceea ce se numește „active” – conturi, grupuri și pagini cu proprii „fani” organici. Campania actuală arată cum tehnologiile AI permit operatorilor să se adapteze cu ușurință la noi audiențe.

De exemplu, în România, pagini creștine precum „Puterea rugăciunii – Credința în Isus” și „Dumnezeu nu te va părăsi niciodată” s-au orientat către atragerea evreilor din Israel cu pagini precum grupul zilnic „Psalmi” și „Domnul este Rege”, care a câștigat mii de adepți înainte de a fi scoasă offline.

În unele cazuri, operatorii campaniei au deschis mai multe grupuri Facebook cu același nume – cum ar fi „Binecuvântare și rugăciune”, din care cercetătorii au găsit șapte versiuni diferite – dovadă a utilizării automatizării pentru a-și extinde operațiunile în ebraică, la fel cum s-a văzut în România.

Toate activele au fost create în aprilie și mai anul acesta și, de atunci, au publicat non-stop postări menite să atragă utilizatorii israelieni conservatori, tradiționali, religioși sau naționaliști. Acestea variază de la salutări exagerate de Shabbat Shalom la imagini bizare generate de IA cu soldați și fermieri „locali”, cunoscute și sub numele de slop.

Imagini deep fake de acest gen au fost observate și în campania din România, încercând să exploateze sentimentele conservatoare și patriotice. Campania israeliană a utilizat războiul din Gaza pentru a încerca să atragă israelienii: fotografii generate de IA cu soldați răniți în uniformă, victime ale războiului și chiar imagini care ar reprezenta înmormântările soldaților IDF căzuți la datorie.

Cercetătorii au descoperit că toate paginile au fost deschise de profiluri false, unele legate de numere de telefon străine și înregistrate în țări precum Filipine, cu linkuri către conturi implicate anterior în operațiuni de influențare. Un profil, a cărui biografie a fost scrisă inițial în poloneză, s-ar fi „mutat” la Bat Yam în acest an, dar conține în continuare salutări în poloneză din ceea ce pare a fi o campanie anterioară. Mai multe pagini prezintă urme ale activității anterioare în alte țări, inclusiv postări în bulgară – de exemplu, pagina „Roots of Wisdom” a trecut de la postări în bulgară la postări în ebraică pe 12 aprilie 2025.

Documente secrete ale serviciilor de informații din România, făcute publice după anularea alegerilor, au indicat o operațiune de influență rusă care a inclus o intervenție masivă pe rețelele de socializare în favoarea candidatului pro-rus Georgescu. Aproximativ șase luni mai târziu, au avut loc noi alegeri. Georgescu a fost exclus din cursă, iar câștigătorul a fost candidatul pro-occidental Nicușor Dan, fostul primar al Bucureștiului.

Este dificil să se determine cu certitudine dacă rețeaua din spatele operațiunii active acum în Israel este aceeași rețea pro-rusă care a perturbat alegerile din România. Cu toate acestea, având în vedere suprapunerile tematice, similitudinile structurale și tehnicile comune, cercetătorii suspectează că aceasta este o posibilitate probabilă.

Potrivit acestora, unii dintre acești actori sunt legați de numere de telefon care ar putea fi numere digitale care nu se bazează pe o cartelă SIM fizică – așa cum a fost și cazul în campania din România. Numerele de unică folosință au fost utilizate pentru a crea grupuri WhatsApp, precum „Torah Study Group” și „The Lord is King”, care împreună aveau peste 700 de membri, majoritatea dintre aceștia fiind probabil israelieni reali atrași prin Facebook.

În timp ce agențiile de informații românești au atribuit campania direct Rusiei, în ambele operațiuni cercetătorii au găsit urme care sugerează o posibilă implicare a Chinei sau o încercare de a prezenta campaniile ca fiind legate de China. Multe dintre paginile de Facebook deschise ca parte a ambelor campanii aveau text și locații chinezești în istoricul lor, mai scrie G4Media.

De la izbucnirea războiului din Gaza, China și Rusia au promovat în mod deschis conținut anti-Israel la nivel mondial, ca parte a războiului informațional mai amplu cu SUA și Occidentul, folosind Gaza pentru a-și promova propriile narative.

Anul trecut, Haaretz a raportat că agențiile de informații și diplomații occidentali erau alarmați de eforturile Iranului, Rusiei și Chinei de a submina procesele democratice din țările lor prin răspândirea dezinformării anti-Israel legate de război. În plus, au fost documentate campanii ale Rusiei și Chinei care vizează publicul israelian.

De exemplu, în noiembrie 2023, Haaretz, într-o anchetă comună cu Le Monde și Der Spiegel, a dezvăluit o campanie care implica falsificarea unor surse de știri cunoscute, cunoscută sub numele de „Doppelgänger”, pe care Franța a atribuit-o direct Kremlinului.

Meta, care operează Facebook, a răspuns: „Pentru a menține siguranța platformelor noastre, avem politici care definesc ce este permis și ce nu. Nu permitem persoanelor să se dea drept altcineva sau să utilizeze conturi false pentru a crește artificial popularitatea conținutului. Aceasta constituie o încălcare a politicii noastre privind comportamentul neautentic și eliminăm astfel de conținut imediat ce aflăm de existența lui – așa cum am făcut în acest caz.”

Serviciul de securitate israelian Shin Bet a declarat: „Shin Bet acționează și va continua să acționeze, în cadrul mandatului său, pentru a proteja ordinea democratică, inclusiv împotriva amenințărilor de influență care vizează să dăuneze securității statului și guvernării democratice.”