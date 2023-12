Bunătatea este „superputerea” pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare. Contează cum alegem să o folosim

Cristina Jomiru are 32 de ani. Este originară din Chișinău, are studii de licență în lingvistică (română-engleză) și are un master în asistență socială.

Din studenție, este dedicată proiectelor de sprijin a persoanelor care trec prin situații dificile, iar în acest an face un deceniu de activitate în echipa Dorcas Moldova, o organizație neguvernamentală, membră a Platformei pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei.

A avut mai multe roluri în organizație. După interacțiunea cu beneficiarii – copii, bătrâni, familii în dificultate –, e preocupată tot mai mult de elaborarea proiectelor care să ofere soluții pentru problemele acestor oameni.

„Acum sunt manager al Programului Plase de siguranță comunitară, un program care susține peste 1300 de persoane vârstnice din 60 de localități din toată țara. Pentru acești oameni, construim structuri neformale, diverse cluburi de interese, grupuri de inițiativă, care să le ofere ajutor și o șansă de integrare în comunitate. Noi le numim plase de siguranță comunitară, pentru că au ceva în comun cu plasa de siguranță a unui acrobat de la circ, care îl protejează de traume în cazul unei căderi.”

Cristina și Campania „Găleata Albastră”

Numele Cristinei în echipa ei este asociat cu Găleata Albastră. De ce? Campania Găleata Albastră este o inițiativă a fondatorului organizației Dorcas, Dirk Jan Groot. Acum 40 de ani în Olanda, acesta a lansat o campanie de colectare a alimentelor în cutii, iar ulterior a lansat colectarea alimentelor în găleți în alte țări unde are activități Dorcas. Proiectul s-a bucurat de un mare succes și se bazează pe solidaritatea în comunitate: oamenii donează alimente pentru alte persoane din comunitate, care nu își pot permite să le cumpere momentan. Specificul campaniei este că produsele sunt colectate și distribuite în găleți, nu în cutii, unul dintre scopuri fiind ca și „ambalajul” să poată fi utilizat mult timp. Găleata albastră e realizată din plastic alimentar și are capac. În 2019, Cristina a venit cu ideea de a organiza această campanie și în Moldova. Pe parcursul acestor ani, ea este coordonatoarea inițiativei Găleata Albastră la noi în țară.

„Împreună cu echipa, încurajăm oamenii, cât și companii, biserici, școli, ONG-uri etc. să doneze produse alimentare pentru a umple gălețile oferite gratuit de către Dorcas. Ulterior, acestea sunt livrate fie de cei care le-au colectat, fie de Dorcas beneficiarilor care trec printr-o perioadă dificilă: bătrâni, familii nevoiașe, persoane cu dizabilități etc. Prin campania Gălețile Albastre, ne dorim să promovăm implicarea și filantropia la nivel național, să cultivăm spiritul civic și dragostea de semeni, având mottoul «Fiecare poate face ceva».”

În primul an de proiect, echipa a colectat 800 de găleți albastre, iar în 2022 – 2265 de găleți. Timp de 4 ediții, în Moldova au fost colectate și donate 8037 de Găleți Albastre cu alimente, grație oamenilor din cca 70 de localități.

„Cred că bunătatea este o «superputere» pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare. Fiecare poate alege cum să folosească această superputere. Consider că este responsabilitatea noastră să o folosim unii față de alții, ajutându-ne și încurajându-ne reciproc”, mărturisește Cristina.

De obicei, campania Găleata Albastră se desfășoară în perioada noiembrie-decembrie.

Valoarea unei donații pentru a umple o găleată constituie 350 de lei. Puteți sprijini inițiativa pe https://dorcas.md/implica-te/.