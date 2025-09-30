Uniunea Europeană intenționează să elimine treptat aprovizionarea cu resurse energetice din Rusia până cel târziu în 2027, dar Ungaria și Slovacia nu sunt dispuse să înceteze achizițiile de la Gazprom. Cu toate acestea, Bulgaria le stă în cale, la propriu: este ultima conductă prin care gazul rusesc este încă pompat către Europa prin conducta TurkStream. Iar Sofia nu are nicio intenție să se opună planurilor UE de oprire a acestor aprovizionări, scrie The Moscow Times.

„Se așteaptă ca până la 1 ianuarie 2028, consumul de gaz rusesc în Europa să fie complet eliminat”, a declarat ministrul bulgar al Energiei, Jecho Stankov, pentru Politico. „În calitate de membru al UE, Bulgaria își va alinia acțiunile la legislația și politica europeană, inclusiv la eliminarea propusă până la sfârșitul anului 2027″.

Prim-ministrul bulgar Rosen Jeleazkov a exprimat o poziție similară săptămâna trecută, după ce Donald Trump a cerut Europei să înceteze achiziționarea resurselor energetice rusești la Adunarea Generală a ONU. „Ne vom alătura deciziei UE de a rezilia în curând contractele pentru consumul sau tranzitul de gaze naturale rusești”, a declarat Jelyazkov.

Cu toate acestea, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a exclus categoric abandonarea gazelor rusești. El a declarat că nu există infrastructură fizică pentru a înlocui hidrocarburile rusești cu alte surse de alimentare: „Suntem fără ieșire la mare. Ar fi minunat dacă am avea acces la mare, atunci am putea construi o rafinărie sau un terminal pentru gaz natural lichefiat (GNL) pe coastă și am putea obține acces la întreaga piață globală. Dar nu este cazul”, a declarat ministrul ungar de externe.

Experții consideră că stabilirea unor aprovizionări cu GNL sau a unor volume suplimentare printr-o conductă de gaze din Norvegia este pe deplin posibilă. Ministrul bulgar al Energiei, Stankov a afirmat și el acest lucru, menționând că există suficient timp pentru a trece de la contractele pe termen lung existente la alte forme de furnizare de gaze. El a spus că discută în prezent cu vecinii Bulgariei organizarea, „începând de anul viitor”, a unor licitații regionale comune pentru achiziționarea de GNL american, care va fi livrat tot prin Bulgaria.