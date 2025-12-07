Bucureștenii își aleg viitorul primar general
Bucureștenii sunt așteptați să își aleagă viitorul primar general, pentru un mandat care se va încheia în anul 2028. Secțiile de vot organizate pe raza municipiului București s-au deschis, duminică dimineața, 7 decembrie, la ora 7:00, conform agenției Agerpres.
Fotoliul de primar general al capitalei României a rămas vacant în luna mai a acestui an, după ce Nicușor Dan a fost ales președintele României. Aproape 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați duminică la urne.
Zece reprezentanți ai unor partide politice și șapte independenți, unul susținut de o alianță, au intrat în competiția pentru funcția de primar general al Bucureștiului, la alegerile din 7 decembrie.
În București, sunt organizate 1289 de secții de votare, cele mai multe în sectoarele 3 și 6. Astfel, în Sectorul 1 sunt 166 de secții, în Sectorul 2 – 202, în Sectorul 3 – 294, în Sectorul 4 – 189, în Sectorul 5 – 198, iar în Sectorul 6 – 240.
Alegătorii care duminică, la ora 21:00, la închiderea urnelor, se află în localul secției de vot pot să își exercite dreptul constituțional.
Pe buletinul de vot figurează 17 candidați:
1. Cătălin Drulă – Uniunea Salvaţi România
2. Daniel Băluţă – Partidul Social Democrat
3. George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri
4. Ciprian Ciucu – Partidul Naţional Liberal
5. Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate
6. Liviu-Gheorghe Floarea – Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache
7. Gheorghe Macovei – Partidul România Mare
8. Oana Creţu – Partidul Social Democrat Unit
9. Mihai-Ioan Lasca – Patrioţii Poporului Român
10. Rareş Lazăr – Partidul România în Acţiune
11. Anca-Nicoleta Alexandrescu – Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”
12. Dănuţ-Angelo Trifu – candidat independent
13. Eugen-Orlando Teodorovici – candidat independent
14. Gheorghe Neţoiu – candidat independent
15. Vlad-Dan Gheorghe – candidat independent
16. Angela Negrotă – candidat independent
17. Constantin-Titian Filip – candidat independent.