Bucătărie europeană, muzică, activități și surprize, asta îi așteaptă pe cetețeni în Orășelul European din PMAN

Orășelul European și-a deschis porțile în inima Chișinăului, în Piața Marii Adunări Naționale, cu muzică, dans, activități interactive, bucătărie europeană, surprize și multă voie bună pentru toate vârstele.

Iar pe scena principală sunt prezentate spectacole și concerte pe tot parcursul zilei – cu muzică franceză, irlandeză, maghiară și spaniolă, culminând cu un spectacol pasional de flamenco.

Totodată, în curtea interioară a Casei Guvernului, vă așteaptă reprezentanții ministerelor și ai altor autorități publice, care vă vor prezenta activitatea lor și proiectele realizate cu sprijinul Uniunii Europene.

Vizitatorii pot explora standurile Guvernului și ale ministerelor, unde vor fi informați despre transformarea prin care trece țara noastră: reforma administrației publice locale, progresele pe calea integrării în Uniunea Europeană, precum și inițiativele sprijinite de UE pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor. De asemenea, sunt amenajate expoziții ce prezintă cultura și tradițiile statelor membre ale UE.