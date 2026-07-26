Bronz pentru canoistul moldovean Mihai Chihaia la Campionatul European de kaiac-canoe

Canoistul moldovean Mihai Chihaia a obținut medalia de bronz la Campionatul European de kaiac-canoe, în proba de canoe individual pe distanța de 1000 de metri. Despre aceasta a anunțat Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.

Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, Chihaia a încheiat cursa cu timpul de 3:55.135, rezultat care i-a adus locul trei în clasamentul final al probei.

„Felicitări Mihai pentru acest succes, dar și antrenorilor, care și-au adus contribuția la această medalie”, a transmis Centrul Sportiv.

Chiahai obține medalia la doar trei săptămâni după ce a cucerit alte două medalii de bronz la competiții internaționale. Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, recent, sportivul moldovean a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de kaiac-canoe sprint pentru juniori și U23, desfășurat la Halifax, Canada. Chihaia s-a clasat pe locul al treilea în proba de canoe simplu (C1) 500 m, cu timpul de 2:03.70, și bronzul la Campionatul European de canoe maraton.