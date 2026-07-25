27 de persoane, printre care 5 copii, și-au pierdut viața prin înec în primele șase luni ale anului 2026

În primele șase luni ale anului 2026, 27 de persoane, dintre care cinci copii, și-au pierdut viața prin înec. Despre aceasta a informat Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în contextul Zilei mondiale de prevenire a înecului, marcată anual la 25 iulie.

Potrivit ANSP, în Republica Moldova, înecul continuă să reprezinte o problemă importantă de sănătate publică, în special în perioada sezonului estival, când crește frecvența activităților recreative desfășurate în apropierea râurilor, lacurilor și bazinelor acvatice.

Totodată, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în primele șase luni ale anului 2026 (până la 25 iunie), 27 de persoane și-au pierdut viața prin înec, dintre care 5 au fost copii.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), peste 300 000 de persoane își pierd anual viața prin înec, ceea ce înseamnă aproximativ 30 de decese în fiecare oră. Ținta globală către 2035 este însă reducerea cu 35% a mortalității prin înec, prin implementarea politicilor bazate pe dovezi, consolidarea capacităților instituționale și dezvoltarea unui comportament sigur în apropierea apei.