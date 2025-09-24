Bloomberg: Țările NATO au opinii diferite cu privire la cum ar trebui să reacționeze la încălcarea spațiului aerian de către Rusia

Țările NATO au opinii diferite cu privire la cum ar trebui să reacționeze la încălcarea spațiului aerian de către Rusia, scrie Bloomberg, citată de BBC. Țările care se învecinează cu Rusia, în special cele baltice, sunt cele mai dispuse să ia măsuri de răspuns.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a amenințat că va doborî avioanele și dronele rusești dacă acestea vor încălca spațiul aerian al țării, notează Bloomberg în analiza sa.

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a cerut NATO să „demonstreze forța”.

Estonia a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului NATO și a Consiliului de Securitate al ONU după ce, pe 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești au petrecut 12 minute în spațiul aerian al țării.

În același timp, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat țările NATO să nu cadă în „capcana escaladării” dacă se hotărăsc să deschidă focul.

„Cererile nechibzuite de a doborî ceva în aer sau de a demonstra forța nu ajută deloc în acest moment. Calmul nu înseamnă lașitate sau frică, ci responsabilitate față de propria țară și față de pacea în Europa”, a declarat el.

Donald Trump a declarat că susține poziția aliaților NATO, care consideră că avioanele rusești care încalcă spațiul aerian trebuie doborâte. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, consideră că decizia trebuie luată în funcție de situația concretă.

Aceste declarații indică existența unor divergențe îngrijorătoare în cadrul NATO, în timp ce Vladimir Putin testează hotărârea Occidentului, rezumă Bloomberg.