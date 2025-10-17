Benzina și motorina din țară „respectă atât parametrii de mediu naționali, cât și standardele Uniunii Europene”. Primele rezultate ale procedurii de eșantionare au fost transmise Comisiei Europene

Primele rezultate ale procedurii de eșantionare a benzinei și motorinei, realizată conform Planului Național de Monitorizare, arată că produsele prelevate respectă atât parametrii de mediu naționali, cât și standardele Uniunii Europene, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC).

„Republica Moldova înregistrează un moment istoric în parcursul său european, prin transmiterea pentru prima dată a rapoartelor analitice naționale privind carburanții către Comisia Europeană. Acest pas constituie o realizare importantă în domeniul protecției consumatorilor și al mediului, marcând totodată un progres semnificativ în alinierea la standardele europene de calitate. El reflectă angajamentul constant al Republicii Moldova de a se apropia tot mai mult de valorile și cerințele Uniunii Europene”, scrie sursa citată.

Conform ISSPNPC, rapoartele evidențiază faptul că produsele petroliere de pe piața națională corespund specificațiilor tehnice europene, fiind conforme cu cerințele privind sănătatea publică, protecția mediului și calitatea combustibililor.

„Aceste rezultate demonstrează progresul real și tangibil al Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, în special în cadrul screeningului bilateral pe Capitolul 27 – Mediu și Schimbări Climatice”, precizează instituția.

La fel, în comunicatul de presă s-a precizat că eșantionarea a fost realizată la stațiile de alimentare și depozitele petroliere din diferite regiuni ale țării, prin metoda de selecție stabilită de Sistemul Informațional de Monitorizare a Calității Benzinei și Motorinei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2025.