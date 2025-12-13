Belarus a eliberat 123 de deținuți politici, printre care un laureat al Premiului Nobel pentru Pace, după ce SUA a ridicat una din sancțiunile asupra țării

Belarus a eliberat 123 de prizonieri, inclusiv proeminenta activistă a opoziției Maria Kolesnikova, după ce SUA au fost de acord să ridice sancțiunile asupra țării est-europene, potrivit BBC.

Laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiatski, se numără și el printre cei eliberați în urma discuțiilor de la Minsk cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Belarus, John Coale.

SUA au fost de acord să ridice sancțiunile asupra potasei, un ingredient cheie în îngrășăminte și un export important pentru Belarus, care este un aliat apropiat al Rusiei. Coale a declarat:

„Pe măsură ce relațiile dintre cele două țări se normalizează, tot mai multe sancțiuni vor fi ridicate.”

Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, nu este recunoscut ca președinte de UE.

Activista opoziției Maria Kolesnikova se află în închisoare din 2020, de cele mai multe ori a fost în izolare. Sora ei, Tatiana Khomich, care a militat neobosit pentru eliberarea ei, a putut vorbi cu ea prin apel video la scurt timp după aceea și a confirmat vestea pentru BBC.

„Este liberă, arată bine, arată bine”, a spus Khomich, care a spus că așteaptă cu nerăbdare să-și îmbrățișeze sora.

Khomich a spus că primul lucru pe care l-a spus Kolesnikova când au vorbit a fost „mulțumesc administrației SUA, președintelui Trump, guvernului din Belarus, de asemenea, pentru că au condus, au discutat și au purtat aceste negocieri”.

Pe lângă UE, SUA nu l-au recunoscut pe Lukașenko ca președinte în urma alegerilor nedrepte de acum cinci ani, care au dus la proteste stradale în masă, care au fost brutal reprimate de poliție. Sute de oameni au fost arestate atunci – inclusiv Kolesnikova – iar represiunea politică intensă a continuat.

Sancțiunile occidentale au fost înăsprite în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, când trupele au intrat prin Belarus și au fost lansate rachete de pe teritoriul său.

Coale, citat de presa de stat din Belarus, a declarat că sancțiunile asupra potasei vor fi ridicate imediat. Emisarul SUA a mai spus că a vorbit cu Lukașenko despre Ucraina și despre ajutorul pe care Minskul l-ar putea oferi în discuțiile cu Putin.