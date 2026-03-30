Bărbat condamnat la șapte ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual fiica vitregă de 17 ani

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru violul unei minore de 17 ani, anunță luni, 30 martie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 11 aprilie 2019, la domiciliul inculpatului.

Până atunci, minora locuia împreună cu sora sa mai mare în locuința mamei, care era plecată temporar peste hotare. Locuința se afla în aceeași localitate în care domicilia și bărbatul, care avea o relație de concubinaj cu mama minorei, relație din care aveau și copii comuni.

„La un moment dat, minora a fost chemată la domiciliul bărbatului pentru a avea grijă de copiii acestuia, întrucât el urma să plece într-o altă localitate pentru a rezolva o problemă personală. Aceasta a acceptat și s-a deplasat la domiciliul bărbatului. În dimineața zilei de 11 aprilie, în timp ce dormea, minora a fost trezită de acțiunile tatălui vitreg, care ulterior a întreținut cu ea un raport sexual forțat. Victima a încercat să opună rezistență, însă tatăl vitreg a imobilizat-o, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra”, a precizat PG.

Conform Procuraturii, după incident, tatăl vitreg a părăsit locuința, iar minora a rămas în stare de șoc. În aceeași seară, aceasta i-a povestit surorii sale și unei prietene apropiate despre cele întâmplate, iar sora a informat-o pe mamă, aflată peste hotare. Ulterior, minora, însoțită de o rudă, s-a prezentat la poliție și a sesizat cazul.

Inculpatul nu și-a recunoscut vina, susținând că acuzațiile sunt neîntemeiate.

Totodată, instanța a dispus încasarea din contul inculpatului, în beneficiul părții vătămate a sumei de 127 000 de lei cu titlu de prejudiciu moral, biologic și cheltuieli de asistență juridică.