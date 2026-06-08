Avertizare de călătorie: MAE recomandă evitarea călătoriilor neesențiale în Qatar și Kuweit din cauza tensiunilor regionale

Cetățenii R. Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Qatar și în Statul Kuweit că, pe fondul tensiunilor regionale persistente, situația de securitate rămâne volatilă și poate evolua rapid, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

MAE menționează că spațiul aerian al Statului Qatar și al Statului Kuweit este deschis, iar operațiunile de aviație civilă se desfășoară în regim normal.

„Cu toate acestea, în contextul regional actual, zborurile pot fi afectate de modificări de rută, întârzieri sau anulări. Cetățenii sunt îndemnați să verifice direct statutul zborurilor la compania aeriană înainte de deplasarea la aeroport și să călătorească doar în baza unei rezervări confirmate.”

În acest context, MAE recomandă cetățenilor R. Moldova să reevalueze necesitatea deplasărilor în Statul Qatar și în Statul Kuweit, iar celor aflați deja pe teritoriul acestor state să manifeste prudență sporită și să urmărească permanent informațiile oficiale ale autorităților locale.

Totodată, ministerul recomandă cetățenilor moldoveni aflați în Statul Qatar sau în Statul Kuweit:

să fie vigilenți și atenți la împrejurimi;

să urmărească exclusiv sursele oficiale de informare;

să respecte instrucțiunile autorităților locale;

să ia în considerare opțiuni alternative de deplasare în cazul afectării zborurilor;

să se informeze cu privire la amplasarea celui mai apropiat adăpost sau spațiu sigur în cazul unor incidente de securitate;

să manifeste prudență în apropierea locațiilor asociate public cu obiective diplomatice, militare sau instituționale străine;

să mențină legătura cu Ambasada în cazul apariției unor dificultăți.

Ambasada R. Moldova în Statul Qatar, acreditată prin cumul în Statul Kuweit, a menționat că monitorizează evoluțiile din regiune și menține contactul cu autoritățile.

Cetățenii modloveni pot solicita asistență consulară de urgență la Ambasada R. Moldova în Statul Qatar: