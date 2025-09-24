AUDIO „În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”. Interceptări ale unei discuții dintre Ion Chicu și Vladimir Plahotniuc

„În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”, așa i-ar fi răspuns Ion Chicu, fost ministru al Finanțelor între 2018 și 2019, lui Vladimir Plahotniuc, care nu deținea oficial nicio funcție de conducere, la o propunere de a se întâlni, venită din partea acestuia. Discuția ar fi avut loc înainte de ca Ion Chicu să plece într-o deplasare cu Octavian Armașu, fost guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), și el invitat de Plahotniuc la discuții.

Secvența audio, care ar reprezenta o discuție între Ion Chicu și Vladimir Plahotniuc, a fost publicată pe canalul de Youtube „Zeppelin Leaks”. Ion Chicu nu ne-a răspuns la apel pentru a confirma sau infirma autenticitatea înregistrării. De cealaltă parte, Armașu a menționat că nu-și amintește să fi avut vreo întâlnire cu Vladimir Plahotniuc și Ion Chicu, pe vremea când deținea funcția de guvernator al BNM.

Redăm discuția mai jos:

I.Chicu: Bună seara, domnule președinte, îmi cer scuze!

V.Plahotniuc: Salut. Te-am scos dintr-o baie, de unde te-am scos?

I.Chicu: Nu dintr-o baie, sunt acasă.

V.Plahotniuc: Spune-mi, te rog, când ai deplasarea? Pleci și tu cu Armașu (n.r. Octavian) în deplasare? Dacă da, atunci când?

I.Chicu: Mâine, la 14:00, e avionul.

V.Plahotniuc: La 14:00, da? Atunci eu am să caut o oră de dimineață și am să te rog pe tine, și am să-l chem și pe Armașu, să avem o discuție. Eu am venit acum de acolo și…

I.Chicu: Am înțeles.

V.Plahotniuc: Probabil pe la orele 09:00, o să puteți?

I.Chicu: În orice moment, domnule președinte, când spuneți!





L-am contactat telefonic pe Ion Chicu, actual președinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, parte a Blocului Politic „Alternativa”, înregistrat în cursa electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie 2025, însă acesta nu ne-a răspuns la apel.

I-am solicitat o reacție și lui Octavian Armașu, vizat în discuție. Acesta spune că nu-și amintește să se fi avut o întâlnire în această componență. Întrebat dacă obișnuia să se întâlnească cu Plahotniuc pe vremea când exercita funcția de guvernator al BNM, Armașu a menționat că nu avea întâlniri cu Plahotniuc.

Ion Chicu, promovat de Partidul Democrat din Moldova (PDM), controlat de Vladimir Plahotniuc, a fost promovat în funcția de ministru al Finanțelor la finalul anului 2018. Pleacă din funcție în iunie 2019, atunci când PDM pierde puterea.