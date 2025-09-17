AUDIO CNA desfășoară peste 70 de percheziții: „Ea primește un salariu de 100.000 de lei de la Șor, numai de la Șor, care îi intră direct în buzunar”

Peste 70 de percheziții au loc în această dimineață pe întreg teritoriul R. Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal care vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante, anunță miercuri, 17 septembrie, într-un comunicat, Centrul Național Anticorupție (CNA).

CNA a publicat o înregistrare audio în care despre mai multe persoane care ar trebui să ajungă în R. Moldova ca să voteze la alegerile parlamentare și că aceștia deja au primit bani pentru asta de trei ori.

„ – Au trimis-o de la sediul central sau direct de la Moscova? – De la Moscova! – Au trimis-o de la Moscova. – În fiecare lună fur. Ea are un salariu de 100.000 de lei de la Șor, numai de la Șor, care îi intră direct în buzunar, înțelegi? Și are o afacere prin firma asta a ei, înțelegi? Uite. Foarte multe terenuri. Fac documente false și totul se învârte prin firma asta. – Și banii din aceste conturi merg, plătesc toate aceste mișcări, iar apoi intră alți bani „ai lui Șor”. Și apoi ea a fost la Moscova. Fiecărui candidat la primărie, a fost el în funcție, nu a fost, tuturor câte 5000 de dolari”, se arată în înregistrare.

Știrea inițială…

Potrivit CNA, un grup de persoane este bănuit că ar fi pus în aplicare un plan infracțional coordonat, înaintea alegerilor parlamentare stabilite de pe 28 septembrie 2025.

Astfel, printre persoanele afiliați unor partide politice, membri și simpatizanți, care ar fi creat o schemă de introducere în țară a mijloacelor bănești ilicite, destinate susținerii ilegale a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, purtători de informații, înscrisuri de ciornă, alte materiale relevante pentru anchetă.

„CNA încurajează cetățenii să sesizeze acțiunile suspecte legate de coruperea electorală și reamintește despre activarea a două linii telefonice destinate inclusiv recepționării sesizărilor privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, tentativele de influențare ilegală a votului sau alte acțiuni suspecte în contextul electoral. Linia Fierbinte a CNA +373 78 710 116, disponibilă 24/24, inclusiv din afara țării, prin apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp. Linia Națională Anticorupție 0800 55555, apel gratuit de pe teritoriul R. Moldova”, a precizat CNA.

Acțiunile de urmărire penală sunt încă în desfășurare.

Potrivit legii, orice persoană este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.