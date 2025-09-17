Atenționare de călătorie în Franța: este anunțată grevă generală și manifestații publice în Paris și alte orașe

Ambasada Republicii Moldova în Franța a informat cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Franța că, joi, 18 septembrie 2025, este anunțată grevă generală și manifestații publice în Paris și alte orașe, informează MOLDPRES.

În acest context, vor fi afectate următoarele domenii: transporturi: urbane și interurbane, în regiunea pariziană, feroviare (CGT-Cheminot, Unsa Ferroviaire, CFDT Cheminots) și aeriene (CGT Air France); învățământ: FSU-SNUipp și SNES-FSU; servicii publice: CGT, CFDT, FO; sănătate: sindicatul farmaciștilor și FFMKR.

Pentru a evita inconveniențele, cetățenii sunt îndemnați să consulte site-urile aeroporturilor de plecare sau destinație și să verifice circulația trenurilor prin aplicația SNCF Connect.

Informații despre transportul public în regiunea pariziană și rute alternative pot fi consultate prin aplicația Bonjour RATP sau site-ul oficial RATP.

Pentru situații de urgență sau asistență consulară, cetățenii se pot adresa la Ambasada Republicii Moldova la Paris, Secția Consulară: +33638344786 și la Consulatul General al Republicii Moldova la Nisa: +33493927044.