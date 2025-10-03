Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Atenție! ANSA informează despre rechemarea…

Atenție! ANSA informează despre rechemarea unui produs din comerț

Operatorul din domeniul alimentar Ferex GB SRL recheamă de la consumatori khinkali de marca comercială „Deosebitcu carne de porc și pui pe motiv de neconformitatea a produsului. Despre acest fapt a anunțat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Mai exact, în cazul produsului a fost depistată prezența bacteriei Salmonella spp.

„Consumatorii care au procurat produsele din lotul menționat sunt îndemnați sa nu îl consume, să îl returneze la punctul de vânzare”, atenționează ANSA.

