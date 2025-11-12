ASP a venit cu o reacție în urma reținerii unei șefe a unui centru multifuncțional după ce ar fi primit 15 mii de euro pentru a emite diplome false

Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu o reacție în urma reținerii de Centrul Național Anticorupție (CNA) ai unei șefe a unui centru multifuncțional al ASP și susține că reținerea acesteia nu are nicio legătură cu domeniu de activitate în cadrul Agenției

Potrivit surselor Ziarului de Gardă, numele acesteia este Svetlana Stratulat.

„Cazul investigat nu are nicio legătura cu domeniul de activitate al Agenției Servicii Publice și nici cu atribuțiile de serviciu ale persoanei vizate în cadrul instituției”, a transmis ASP.

Totodată, ASP susține că condamnă orice formă de corupție și „își exprimă deschiderea totală pentru colaborarea cu organele de anchetă în vederea elucidării complete a circumstanțelor cazului”.

Potrivit informațiilor, Stratulat este bănuită că ar fi pretins și primit 15 000 de euro mită de la administratori ai mai multor saloane specializate în dermatologie și chirurgie estetică din R. Moldova și România în schimbul perfectării unor diplome de absolvire false ale unei instituții de învățământ superior din străinătate, fără ca beneficiarii să fi urmat efectiv studiile respective.

De asemenea, șefa ASP ar fi susținut că are influență asupra unor factori de decizie din domeniul educației și sănătății din R. Moldova, „promițând că poate facilita recunoașterea și echivalarea diplomelor din străinătate”. Astfel, conform CNA, deținătorii diplomelor false, fără pregătire profesională reală, ar fi putut obține dreptul de a efectua proceduri medicale și estetice în saloanele din țară.