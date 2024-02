Asasinul e printre noi. Cum agenții GRU se infiltrează printre activiștii pentru drepturile omului, jurnaliști și regizori

Spionii sabotori ruși din Unitatea 29155 a Direcției Principale de Informații (GRU) călătoresc prin lume cu nume false, organizând asasinate, atentate cu bombă și otrăviri cu arme chimice, dar înainte de a călători în străinătate, aceștia trebuie să-și creeze o „poveste” de acoperire credibilă. Uneori, aceștia petrec ani buni infiltrându-se în cercurile activiștilor pentru drepturile omului, jurnaliștilor sau regizorilor de film. Câștigând încredere în aceste cercuri, asasinii GRU au reușit să se infiltreze în Forumul Rusia Liberă a lui Kasparov, să se alăture Ligii filmelor documentare și să obțină un loc de muncă la un ziar.

Știm cu toții că spionii adesea lucrează drept „ilegali”. Recent publicația The Insider a publicat un material despre o spioană GRU care a făcut cunoștință cu un ofițer NATO, prezentându-se drept o persoană mondenă, despre un pseudo brazilian care aproape că a obținut un loc de muncă la Curtea Penală Internațională și despre un pseudo ziarist, care a obținut un loc de muncă în calitate de cercetător la o universitate norvegiană.

Și ceea ce nu se știa până acum era că spionii sabotori din GRU (fără mandat de a opera pe teritoriul Rusiei) se infiltrează în grupurile de activiști ruși, în grupurile activiștilor pentru drepturile omului și în grupurile profesionale, pentru a crea o poveste de acoperire convingătoare și a obține acces la diverse organizații internaționale.

Activist pentru drepturile omului. Cum s-a infiltrat GRU în Forumul lui Kasparov

Ivan Jiharev este un geolog specializat în forarea apei, dar și un activist care își dedică tot timpul liber apărării drepturilor omului. La Școala Deschisă pentru Drepturile Omului de la Moscova este amintit drept unul dintre cei mai activi voluntari; nu a ratat niciun Forum Rusia Liberă, participând în grupul de lucru privind sancțiunile, a promovat inițiative pentru protejarea mediului și donarea de sânge.

Acesta nu trebuie confundat cu Ivan Jigarev care are aceeași dată de naștere, aspect identic, doar că în numele de familie diferă o singură literă. Jigarev este membru al unei unități extrem de secrete de asasini și sabotori care a fost pregătit mai mulți ani la Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Federației Ruse.

În stânga – Ivan Jigarev cu soția sa, în dreapta – Ivan Jiharev (fotografie din pașaport)

Ivan Jigarev s-a născut în Magdeburg, Germania, într-o familie militară rusă condusă de Ivan Jigarev Senior, care a fost dislocată în Germania de Est în anii 1980. Jigarev a urmat calea tatălui său, servind în trupele speciale ale armatei și fiind acceptat la Academia Militară a GRU, așa cum atestă istoria înregistrării sale la domiciliu. Prin 2009 a fost recrutat în grupul operativ de elită GRU, în Unitatea 29155.

Aproximativ în aceeași perioadă i-a apărut o dublură „bună”, Ivan Jiharev. GRU i-a obținut un loc de muncă la compania de stat de forare NPO Geospetsstroy. De ce l-au făcut anume un forator? Poate că, în căutarea lor creativă, GRU a tastat pur și simplu numele într-un motor de căutare și a găsit în Wikipedia o singură persoană cu acest nume – un cunoscut sondor sovietic (acesta din urmă, însă, fora petrol, în timp ce noul Jiharev fora apă).

Până în 2017, Jiharev a avut un traseu de lucru ca și al celorlalți membri ai Unității 29155: călătorind sub identitate falsă în străinătate, în grupuri mici de trei până la cinci persoane pentru anumite misiuni, scopul cărora rămâne necunoscut. De exemplu, la începutul lunii martie 2015 Jiharev a călătorit timp de zece zile în Țările de Jos; în același timp, alți trei membri ai echipei (inclusiv Alexandr Mișkin (Petrov), mare „admirator” de catedrale) au călătorit în țările Benelux. În anul următor, a repetat călătoria la Amsterdam de două ori, pe rând cu un alt coleg din Unitatea 29155. De data aceasta, printre ei s-a numărat un alt suspect în cazul otrăvirii familiei Skripal, „Ruslan Boșirov” (Anatoli Cepiga), și un alt ofițer GRU implicat în otrăvirea producătorului de arme bulgar Emelian Gebrev.

Jiharev a călătorit, de asemenea, la Munchen și Berlin în 2016, la Tbilisi în 2017 și în Franța în ianuarie 2018, unde s-a alăturat altor membri ai Unității 29155 la baza lor secretă din apropierea graniței elvețiene. Întâmplător sau nu, Jiharev s-a aflat, de asemenea, în Europa în timpul pregătirilor pentru otrăvirea familiei Skripal, zburând spre Moscova de la Viena pe 3 martie 2018 – prima dintre zilele în care Mișkin și Cepiga au vizitat Salisbury.

În 2017, Jiharev începe o nouă misiune: se infiltrează în Școala Deschisă pentru Drepturile Omului din Moscova (ȘDDOM) de la Centrul Saharov. Personalul ȘDDOM, contactat de The Insider, multă vreme nu a putut să creadă că Jiharev este un membru al echipei de asasini a GRU cu nume fals. Aceștia au spus că el era „cel mai activ voluntar”, avea acces la toate datele de înregistrare ale participanților la școală și a participat la multe întâlniri organizatorice la care, printre altele, se discutau și probleme de finanțare.

Voluntarii de la Școala Deschisă a Drepturilor Omului din Moscova, 2017 Jiharev se află în centru în primul rând

Printre altele, a participat la campanii de susținere a apărătorilor drepturilor omului aflați în detenție, a coordonat activitatea în cazul lui Azimjan Askarov din Kârgâzstan și a predat banii care au fost colectați pentru acesta. „Dacă îi cereai să facă ceva, nu refuza niciodată, participa la toate întrunirile”, își amintesc cu drag colegii săi.

Jiharev (al doilea din dreapta) la ceremonia de premiere a lui Oyub Titiev, șeful încarcerat al Centrului Memorial din Cecenia, 2018

Potrivit acestora, el spunea tuturor că este de profesie „sondor”, fără a spune prea multe despre munca sa. Colegii nu-și amintesc prea multe despre călătoriile sale în străinătate; de la ȘDDOM a fost doar la Chișinău pentru forumul societății civile CampCamp, care a reunit peste 200 de apărători ai drepturilor omului și jurnaliști din cincisprezece țări din Europa de Est și Asia Centrală.

Jiharev pe scenă la un eveniment CampCamp din Moldova, octombrie 2019

Cei de la ȘDDOM nici măcar nu și-au amintit că îi dăduseră o recomandare de a participa la Forumul „Rusia Liberă” organizat de Garry Kasparov. Din 2017, Jiharev în mod regulat a participat la aceste forumuri. Organizatorii își amintesc că acesta s-a înregistrat pentru prima dată la cel de-al patrulea forum (3-4 decembrie 2017 la Vilnius) și apoi a participat la toate forumurile ulterioare până la al optulea (cel de-al nouălea a avut loc online din cauza pandemiei, iar Jiharev nu s-a mai înscris la cele ulterioare). Jiharev a cerut întotdeauna compensații de călătorie și cazare la hotel. Aceste solicitări i-au fost refuzate, dar, după cum subliniază organizatorii, chiar dacă s-a cazat în același hotel cu participanții, niciodată nu s-a întâlnit cu organizatorul principal, Garry Kasparov, deoarece acesta întotdeauna era cazat separat.

Jiharev s-a înscris în trei grupuri de lucru: „Lista lui Putin”, „Drepturile omului” și „Lucru cu personalul”, și a fost membru al grupului de lucru pentru sancțiuni. Cu toate acestea, el nu a fost deosebit de activ acolo, insista pe probleme de mediu.

În mod curios, Jiharev a călătorit la primul său eveniment din Vilnius cu o mașină, împreună cu alți doi participanți, și s-a întors tot cu ei. Aceștia erau Ruslan Kambiev și Rasul Kataganov, activiști pentru drepturile omului din Caucazul de Nord. The Insider l-a întrebat pe Ruslan Kambiev despre călătoria lor. Acesta a spus mai întâi că nu-și amintește de bărbatul pe nume Ivan Jiharev, iar când i s-a prezentat o fotografie a celor trei într-o postare pe Instagram, a răspuns că l-a întâlnit la forumul din Vilnius, unde el însuși a plecat cu avionul. Când The Insider i-a atras atenția asupra faptului că documentele de la frontieră arată că a ajuns la forum cu mașina, iar Jiharev se afla în aceeași mașină, Kambiev și-a amintit că, într-adevăr, au ajuns cu mașina, dar că s-au întâlnit la un forum anterior. Când The Insider i-a reamintit că forumul în cauză a fost primul la care au participat, Kambiev a răspuns că cel mai probabil s-au întâlnit la ceremonia de decernare a premiului „Erou al Caucazului” de la Centrul Saharov. Atunci, The Insider a menționat că înmânarea premiului a avut loc cu câteva luni după forum. Peste o zi Kambiev și-a amintit că se întâlniseră cu Jiharev la un eveniment ȘDDOM din 14 octombrie 2017, la Centrul Saharov.

Jiharev (dreapta) cu Ruslan Kambiev și Rasul Kataganov în timpul forumului de la Vilnius, decembrie 2017, fotografie de pe Instagram

Activiștii ȘDDOM au declarat pentru The Insider că au vorbit ultima dată cu Jiharev în 2021 când a fost voluntar la diferite evenimente. Există probabilitatea ca Jiharev să fi fost retras din activitate după ce a fost identificat de autoritățile franceze în 2022 ca fiind unul dintre ofițerii GRU care au vizitat o bază secretă a acestei organizații din Franța (deși autoritățile franceze au presupus în mod eronat că Ivan Jiharev era o persoană reală).

Regizor de filme documentare. Cum GRU își face autopublicitate

Locotenent-colonelul Maxim Rodionov este un alt membru al echipei de asasini din Unitatea 29155, cu o carieră de spion. Născut în orașul kazah Atbasar în 1983, Rodionov a făcut armata în Novokuznețk și Samara înainte de a fi acceptat în Brigada a 3-a de gardă a forțelor speciale GRU din Toliatti. În 2014, acesta a primit de la GRU un pașaport nou, la fel ca și celebrii otrăvitori ai familiei Skripal. Cu un nou pseudonume „Smirnov”, a călătorit la Barcelona (în martie 2014 și iulie 2016), în Italia (octombrie 2016), în Kârgâzstan (mai 2016), în Republica Cehă (iulie 2016), în Kazahstan (aprilie 2017) și în Franța (noiembrie 2017). După ce The Insider și Bellingcat au dezvăluit în 2018 această serie de pașapoarte, în 2019 i s-a eliberat un pașaport biometric. Dar a fost prea târziu: autoritățile franceze au citit publicațiile The Insider și Bellingcat și, deoarece Rodionov-Smirnov a folosit anterior un pașaport din această serie, noua sa viză franceză a fost anulată.

Lui Rodionov i-ar fi fost mai simplu să-și ascundă afilierea la forțele speciale GRU, dacă fața acestuia nu ar apărea pe pagina Wikipedia într-un articol despre brigada sa

La acea vreme, Maxim „Smirnov” se prezenta deja drept un „regizor de filme documentare” cu experiență și membru al breslei. Conducerea breslei a fost destul de surprinsă să afle despre acest membru „proeminent” și i-a fost greu să explice ce anume făcea acesta în cadrul breslei.

Din cartea de muncă a lui Smirnov rezultă că, în 2015–2016, a lucrat la compania „Prosto Media”, dar acolo au explicat pentru The Insider că această înscriere în mod evident este un fals, deoarece compania a fost înregistrată abia în septembrie 2016 și a început să funcționeze în 2018 (în organizație nimeni nu știa de Smirnov).

Ulterior, a fost cofondatorul studioului de producție video Tomiris, care a realizat, printre altele, un cringe-interviu despre pericolele „homosexualității, demonismului, sadismului și pedofiliei”. Personajul principal al acestui interviu care explica cum trebuie păstrată moralitatea în societate, a fost nimeni altul decât neonazistul rus Nikolai Zaițev-Birdiukin.

Studioul GRU a realizat și un videoclip promoțional dedicat curselor de motociclete Rusia – Mongolia. După cum a scris anterior The Insider, GRU este direct implicat în aceste curse și le folosește pentru a-și dezvolta logistica în regiune.

Cu toate acestea, nu pare ca Tomiris să fi fost implicat real în producția de filme. Mai degrabă, acesta a fost o acoperire convenabilă pentru organizarea a tot felul de evenimente cu participarea delegațiilor internaționale, cum ar fi o masă rotundă cu reprezentanți ai RPDC, conferința privind neproliferarea nucleară în Kazahstan sau conferința privind cooperarea ruso-chineză.

Jurnalist. Milionar

Konstantin Medvedev este un caz unic în istoria operațiunilor secrete ale Unității 29155 a GRU: spre deosebire de ceilalți, el nu are un pseudonume. El a activat ca agent secret al Unității 21955 sub numele său real.

Medvedev, la fel ca Jigarev, s-a născut la Magdeburg (RDG) în 1976. Tatăl său era ofițer acolo. Medvedev Sr. a fost mult timp șef de personal într-un departament al Ministerului Apărării și a candidat fără succes la Duma orașului Moscova din partea Partidului Comunist al F. Ruse. Fiul său, Konstantin Medvedev, a ales, de asemenea, o carieră militară și a absolvit Institutul Militar de Comandă din Novosibirsk, iar apoi Academia Militară a GRU din Moscova.

Konstantin Medvedev

După absolvirea Academiei, Medvedev a devenit „corespondent străin” la revista «Морское страхование». După cum a scris deja The Insider, această revistă este o acoperire a GRU. De exemplu, Vladimir Moiseev (Popov), unul dintre organizatorii loviturii de stat eșuate din Muntenegru, era angajat acolo. Deși nu există nicio mențiune în sursele deschise că Medvedev ar fi publicat vreodată materiale în această publicație, într-un articol din 2008 dintr-o revistă asociată cu Ministerul rus al Apărării se menționează despre un agent de asigurări maritime pe nume Konstantin Medvedev care a transportat în Japonia la bordul unui petrolier rusesc câteva recipiente cu mostre din petrol (în articol nu se explică de ce un agent de asigurări ar transporta mostre din petrol).

Medvedev a mai lucrat și la ziarul „Tribuna”, deja închis, unde chiar a publicat articole. „Badmintonul – sportul diplomației” este unul dintre articolele sale, din care reiese clar că ambasadorul Indoneziei a vizitat redacția Tribunei. Din text rezultă că jurnaliștii au discutat cu ambasadorul în principal despre badminton (articolul a fost publicat la doar o lună după videoclipul misterios în care Dmitri Medvedev și Vladimir Putin făceau reclamă badmintonului, nu se știe din ce motiv), dar, ținând cont de profesia reală a autorului din material, putem presupune că acesta nu a fost singurul subiect al conversației. Dintr-o altă publicație, la fel de „plină” de profunzime și semnificație, reiese că Medvedev a publicat reportaje din străinătate, inclusiv din Slovenia. Nikolai Vasiliev, ultimul redactor-șef al ziarului „Tribuna”, a declarat pentru The Insider că nu-și amintește de un astfel de angajat.

Este greu de spus exact cu ce, de fapt, se ocupa Medvedev, dar numărul lui figurează atât în convorbirile șefului Unității 29155, Andrei Averianov, cât și ale unui membru important al grupului care a lucrat sub masca unui diplomat, Egor Gordienko, dar și ale multor altora. De asemenea, nu este clar de ce Averianov a decis să nu-i ofere lui Medvedev un nume de acoperire. Este posibil ca Medvedev să fi călătorit deja în Europa înainte de a se alătura Unității 29155, ceea ce înseamnă că datele lui biometrice ar fi putut compromite identitatea deținătorului. Totuși, Medvedev a călătorit destul de mult: deja în calitate de membru al Unității 29155, a vizitat Helsinki – în mai 2016, Bișkek – în mai și august 2016, Paris – în iunie 2016, Viena – în mai 2017 și Praga – în august 2016, martie 2017 și februarie 2018.

Indiferent de misiunile primite, Medvedev era bine plătit. Judecând după un extras de la fisc, numai în 2021, acesta a primit de la Sberbank și VTB dividende în mărime de cel puțin 45 de milioane de ruble (la rata de astăzi – mai mult de jumătate de milion de euro), și asta în ciuda faptului că salariul mediu al unui ofițer în Rusia este de aproximativ 50 de mii de ruble (circa 509 euro).

Michael Weiss, Roman Dobrohotov, Hristo Grozev/ The Insider