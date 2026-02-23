Aproape 200 de cazuri de rujeolă, depistate în R. Moldova în 2025. ANSP: „Vaccinarea este singura soluție eficientă. La nivel național, rata este sub 85%”

În contextul menținerii riscului de răspândire a rujeolei, specialiștii din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă populația la vaccinare, aceasta fiind singura măsură eficientă de prevenire a îmbolnăvirii și a complicațiilor grave, potrivit unui comunicat al instituției.

Potrivit datelor raportate, în anului 2025 au fost înregistrate 193 de cazuri de rujeolă, în 16 teritorii. Din numărul total, 11 cazuri au fost de import (România, Ucraina, Germania, Federația Rusă și Egipt).

Înregistrarea cazurilor a continuat timp de opt luni consecutive (ianuarie – august), în:

Chișinău – 93;

Cimișlia – 33;

Fălești -17;

Strășeni – 10;

Bălți – 9;

Orhei – 8;

Bender – 5;

Cahul – 5;

Criuleni – 3;

Comrat – 3:

Ialoveni – 2;

Glodeni, Ocnița, Soroca, Rezina și Tiraspol – câte 1 caz.

„În anul 2025, a fost înregistrat un focar cu un număr de 33 de cazuri de boală în raionul Cimișlia, satul Porumbrei, la gimnaziul unde învață copii din patru sate, preponderent nevaccinați”, scrie ANSP.

Specialiștii ANSP atenționează că printre cauzele apariției cazurilor de rujeolă în 2025, au fost: importul virusului rujeolic în colectivități cu rată mică de vaccinare (prin deplasarea în diferite localități cu transportul public, participarea la diferite manifestări), neadresarea după asistență medicală a bolnavilor cu rujeolă, astfel boala rămânând nedepistată, acoperirea vaccinală joasă (la nivel național, rata este sub 85%, în timp ce pragul de siguranță pentru imunitatea de grup este de 95%).

„Riscul rămâne activ și în acest an. În luna ianuarie 2026, a fost înregistrat un caz de boală în mun. Chișinău (la un adult de 21 de ani), iar în februarie au fost raportate alte două cazuri, dintre care unul de import din Sri Lanka”, conform comunicatului ANSP.

ANSP asigură diagnosticul de laborator gratuit pentru toate cazurile suspecte și monitorizează persoanele care au intrat în contact cu cei bolnavi.

Specialiștii ANSP mai informează că:

„Vaccinarea este singura soluție eficientă: nu există tratament specific împotriva rujeolei. Trei doze de vaccin ROR oferă protecție de 100%;

Rujeola este de 6 ori mai infecțioasă decât gripa. Un bolnav este contagios înainte de apariția erupțiilor cutanate;

În R. Moldova, vaccinarea se efectuează gratuit la vârstele de 12 luni, 6-7 ani și 15-16 ani;

Recuperarea dozelor: dacă copilul a ratat vârsta corespunzătoare, medicul de familie va propune o schemă individuală de vaccinare;

Persoanele care călătoresc internațional sunt expuse unui risc major de achiziționare a bolii dacă nu sunt protejate prin vaccin.”

Rujeola poate provoca complicații severe, precum infecții ale urechii, pneumonie, surditate permanentă, encefalită sau chiar deces.