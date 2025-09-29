Aplauze în Parlamentul României după alegerile din R. Moldova: „Ați arătat cât sunteți de puternici, de determinați în drumul vostru pro-european”

Senatorii români s-au ridicat și au aplaudat, luni, rezultatul alegerilor parlamentare din R. Moldova, în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut peste 50% dintre voturi. Înainte de a începe ședința, președintele Senatului, Mircea Abrudean, i-a felicitat pe moldoveni pentru „rezultatul votului de ieri”, relatează HotNews.

„Folosim începutul acestei ședințe de plen a Senatului pentru a-i felicita pe cetățenii Republicii Moldova pentru rezultatul votului de ieri. Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, v-ați mobilizat exemplar. Ați arătat cât sunteți de puternici, de determinați în drumul vostru pro-european, în menținerea unui parcurs firesc spre bunăstare, standarde înalte, democrație și libertate”, a spus Mircea Abdrudean.

„În ciuda tuturor influențelor, în ciuda eforturilor Rusiei de a vă abate de la traseul vostru către un viitor mai bun, ați stat puternici împreună. Felicitări, Moldova! Mergem înainte! Merită aplauzele noastre”, a încheiat președintele Senatului.







Imediat după discursul său, senatorii s-au ridicat în picioare și au aplaudat rezultatul alegerilor parlamentare din R. Moldova.

După procesarea a peste 2271 de procese verbale, PAS obține majoritatea în Parlament, obținând cele mai multe voturi în 24 de raioane ale țării, în capitală și în diaspora.

Printre raioanele unde PAS a acumulat cele mai multe voturi se numără Făleștiul, localitatea natală a lui Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, Orhei, condusă de Tatiana Cociu, afiliată lui Ilan Șor, Soroca, a cărei primăriță este Lilia Pilipețcaia din partea socialiștilor, Drochia, condusă de Nina Cereteu, primăriță din partea Partidului Nostru și altele.

Conform rezultatelor finale pentru municipiul Chișinău, 52,68% din alegători au votat cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

De cealaltă parte, în 8 raioane, în municipiul Bălți, în UTA Găgăuzia și în regiunea transnistreană alegerile au fost câștigate de Blocul Patriotic. Mai exact, este vorba despre raioanele Briceni, Ocnița, Dondușeni, Edineț, Rîșcani, Glodeni, Taraclia și Basarabeasca.

Datele preliminare publicate de către Comisia Electorală Centrală (CEC) privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că 5 formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate, Blocul Patriotic (BP) – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” câte 6 mandate. În total viitorul legislativ va fi format din 101 deputați.